Um advogado, de 74 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (8), em Araçatuba, durante o cumprimento de um mandado expedido pela Vara das Execuções Criminais.

A prisão integra as ações do Projeto Vida (Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação), iniciativa desenvolvida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça e Polícia Militar para fiscalizar condenados que cumprem pena em regime aberto ou em progressão de regime.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais da Força Tática abordaram o homem na Rua Brigadeiro Faria Lima, no Parque Industrial de Grandes Resíduos. Durante consulta aos antecedentes, foi constatada a existência de um mandado de prisão expedido em 1º de julho deste ano, em razão da regressão cautelar do regime de cumprimento da pena.