10 de julho de 2026
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HABITAÇÃO PELA CDHU

Araçatuba lidera pacote com 360 novas moradias na região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CDHU
Estado autoriza casas da CDHU para quatro cidades da região pelo Casa Paulista
Estado autoriza casas da CDHU para quatro cidades da região pelo Casa Paulista

A região de Araçatuba será uma das principais beneficiadas na nova etapa do Programa Casa Paulista. O Governo do Estado autorizou a construção de 360 moradias distribuídas entre quatro municípios, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Araçatuba e Castilho receberão 150 unidades habitacionais cada. Já Gabriel Monteiro e Gastão Vidigal foram contemplados com 30 moradias cada, ampliando a oferta de habitação popular na região.

No total, o Estado autorizou a construção de 1.280 novas unidades em 19 municípios paulistas, distribuídos por 12 regiões administrativas. O investimento inicial previsto é de aproximadamente R$ 240 milhões.

Além da região de Araçatuba, o programa também contemplará municípios das regiões de São José do Rio Preto, Campinas e Marília, dando sequência à política estadual de ampliação do acesso à moradia para famílias de baixa renda.

As 90 moradias na região de São José do Rio Preto serão destinadas às cidades de Nhandeara (30), Planalto (30) e Turmalina (30).

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