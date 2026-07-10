A região de Araçatuba será uma das principais beneficiadas na nova etapa do Programa Casa Paulista. O Governo do Estado autorizou a construção de 360 moradias distribuídas entre quatro municípios, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Araçatuba e Castilho receberão 150 unidades habitacionais cada. Já Gabriel Monteiro e Gastão Vidigal foram contemplados com 30 moradias cada, ampliando a oferta de habitação popular na região.

No total, o Estado autorizou a construção de 1.280 novas unidades em 19 municípios paulistas, distribuídos por 12 regiões administrativas. O investimento inicial previsto é de aproximadamente R$ 240 milhões.