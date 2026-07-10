10 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta sexta-feira (10) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os sepultamentos programados para esta sexta-feira, 10, em Araçatuba e região
Confira os sepultamentos programados para esta sexta-feira, 10, em Araçatuba e região

Confira os sepultamentos programados para esta sexta-feira (10), em Araçatuba e região, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento:

Marina Joana da Conceição
Idade: 91 anos
Local do velório: Cardasi da Prestes Maia
Data e horário do velório: 10/07/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: a definir.

Esther Aparecida Ramos de Oliveira Santos
Idade: 32 anos
Local do velório: Cardasi da Prestes Maia
Data e horário do velório: 10/07/2026, às 8h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: às 17h

Tania Sueli Bazicheto
Data do sepultamento: 10/07/2026, às 10h
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Wilson Silveira da Silva
Data do sepultamento: 10/07/2026, às 10h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Tomaz Balesteros
Idade: 92 anos
Data do falecimento: 09/07/2026
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 6)
Início do velório: 09/07/2026, às 18h30
Cidade: Birigui
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação
Data do sepultamento: 10/07/2026, às 13h

Natalia de Oliveira dos Santos
Idade: 40 anos
Velório: Velório Municipal de Coroados
Data e horário do velório: 10/07/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Coroados
Data do sepultamento: 10/07/2026, às 12h

Maria Moura Aragão
Idade: 85 anos
Velório: Velório Municipal de Coroados
Data e horário do velório: 10/07/2026, às 6h
Data do sepultamento: 10/07/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Coroados

Valdevino Rodolfo de Lima
Idade: 88 anos
Velório: Velório municipal em Piacatu
Data do sepultamento: 10/07/2026, às 17h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Piacatu

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