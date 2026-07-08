Os serviços públicos municipais de Araçatuba terão alterações durante o feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado na quinta-feira (9), e no ponto facultativo decretado para a sexta-feira (10).
Com a suspensão do expediente administrativo, não haverá atendimento no Paço Municipal, nas secretarias, no Atende Fácil e nas demais repartições públicas durante o período.
Já os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente. Permanecem em atendimento o Samu, o Pronto-Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce, o Pronto-Socorro Odontológico e as UBSs Morada dos Nobres e Umuarama II, que operam em regime de 24 horas.
A Guarda Civil Municipal, os cemitérios, a capela municipal, a coleta de lixo, os ecopontos e os parques públicos também manterão o funcionamento.
As unidades básicas de saúde que não operam em período integral permanecerão fechadas. O atendimento administrativo será retomado normalmente na segunda-feira (13).
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