Os serviços públicos municipais de Araçatuba terão alterações durante o feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado na quinta-feira (9), e no ponto facultativo decretado para a sexta-feira (10).

Com a suspensão do expediente administrativo, não haverá atendimento no Paço Municipal, nas secretarias, no Atende Fácil e nas demais repartições públicas durante o período.

Já os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente. Permanecem em atendimento o Samu, o Pronto-Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce, o Pronto-Socorro Odontológico e as UBSs Morada dos Nobres e Umuarama II, que operam em regime de 24 horas.