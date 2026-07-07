Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira, 7, em Araçatuba, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento.
Nair da Silva
Idade: 73 anos
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto do sepultamento: 17h30
Antonieta Amorim de Santana
Idade: 99 anos
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto do sepultamento: 15h
Rosa das Dores Silva
Idade: 87 anos
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto do sepultamento: 17h
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