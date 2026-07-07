Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira, 7, em Araçatuba, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento.

Nair da Silva

Idade: 73 anos

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto do sepultamento: 17h30



Antonieta Amorim de Santana

Idade: 99 anos

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto do sepultamento: 15h