07 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira, 7, em Araçatuba
Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira, 7, em Araçatuba

Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira, 7, em Araçatuba, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento.

Nair da Silva
Idade: 73 anos
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto do sepultamento: 17h30

Antonieta Amorim de Santana
Idade: 99 anos
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto do sepultamento: 15h

Rosa das Dores Silva
Idade: 87 anos
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto do sepultamento: 17h

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