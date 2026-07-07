Uma operação da Polícia Civil e da Controladoria Geral do Estado (CGE) cumpriu, nesta terça-feira (7), três mandados de busca e apreensão em Araçatuba no âmbito da Operação Janus, que investiga supostos crimes de corrupção.
Dois mandados foram cumpridos nas residências de servidoras vinculadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. O terceiro foi executado na unidade da própria Secretaria, onde as investigadas exercem suas funções.
As diligências contaram com apoio operacional do Grupo de Operações Especiais (GOE) e acompanhamento de representantes da Controladoria Geral do Estado.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks e documentos. O material será analisado e deverá subsidiar as investigações conduzidas pelo Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (CERCO), da 1ª Seccional da Capital.
Em nota, a Controladoria Geral do Estado informou que as investigações da Operação Janus permanecem sob sigilo para evitar prejuízos ao andamento da apuração.
A Folha da Região apurou que uma das linhas investigativas envolve a suposta comercialização de dados sigilosos para terceiros. No entanto, as autoridades não divulgaram qual seria a participação das servidoras alvo dos mandados em Araçatuba nem quais condutas específicas são atribuídas a elas.
A reportagem procurou a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo para solicitar posicionamento sobre a operação e questionar se houve adoção de medidas administrativas em relação às servidoras investigadas. Até o fechamento desta edição, não houve retorno.
Até o momento, não há informações sobre prisões. As investigações prosseguem sob sigilo.
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