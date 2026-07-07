Uma operação da Polícia Civil e da Controladoria Geral do Estado (CGE) cumpriu, nesta terça-feira (7), três mandados de busca e apreensão em Araçatuba no âmbito da Operação Janus, que investiga supostos crimes de corrupção.

Dois mandados foram cumpridos nas residências de servidoras vinculadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. O terceiro foi executado na unidade da própria Secretaria, onde as investigadas exercem suas funções.

As diligências contaram com apoio operacional do Grupo de Operações Especiais (GOE) e acompanhamento de representantes da Controladoria Geral do Estado.