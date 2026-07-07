Um aposentado de 74 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba para denunciar um golpe aplicado durante a venda de um automóvel anunciada pela internet. A vítima afirma que entregou o veículo ao suposto comprador acreditando que o pagamento havia sido realizado via PIX, mas descobriu posteriormente que nenhum valor foi creditado em sua conta.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu no último sábado (4). O aposentado, morador de Guararapes, havia anunciado um Volkswagen Logus CLI 1.8, ano 1995, em uma rede social.
Segundo o relato, um homem que se apresentou como Jefferson entrou em contato demonstrando interesse na compra. Inicialmente, ele chegou a propor uma troca por um Volkswagen Gol, mas, posteriormente, as partes acertaram a venda do veículo por R$ 5.200.
Ainda conforme a vítima, o comprador informou que faria o pagamento por transferência via PIX e solicitou duas chaves para a operação. Em seguida, enviou um comprovante indicando que a transferência havia sido realizada.
No entanto, naquele momento, o celular do aposentado estava sem bateria, impossibilitando a conferência imediata do recebimento do dinheiro.
Mesmo sem confirmar a entrada do valor na conta, a vítima entregou a posse do automóvel ao comprador. O Certificado de Registro do Veículo (CRV) permaneceu com o vendedor, que informou que somente faria a entrega do documento após a confirmação do pagamento.
No dia seguinte, o filho do aposentado entrou em contato com o suposto comprador. Segundo o boletim de ocorrência, ele admitiu que o pagamento ainda não havia sido feito e prometeu realizar a transferência, o que não ocorreu até o registro da ocorrência.
Outro detalhe que chamou a atenção da família foi a fotografia utilizada no perfil de WhatsApp vinculado ao número informado pelo suspeito. De acordo com o registro policial, um neto da vítima analisou a imagem e concluiu que ela aparentava ter sido gerada por inteligência artificial. Além disso, a fotografia não corresponderia ao homem que compareceu para negociar o veículo.
A Polícia Civil registrou o caso como estelionato contra idoso e vai investigar a identidade do suspeito e as circunstâncias da fraude.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.