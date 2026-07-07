Um aposentado de 74 anos procurou a Polícia Civil de Araçatuba para denunciar um golpe aplicado durante a venda de um automóvel anunciada pela internet. A vítima afirma que entregou o veículo ao suposto comprador acreditando que o pagamento havia sido realizado via PIX, mas descobriu posteriormente que nenhum valor foi creditado em sua conta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu no último sábado (4). O aposentado, morador de Guararapes, havia anunciado um Volkswagen Logus CLI 1.8, ano 1995, em uma rede social.

Segundo o relato, um homem que se apresentou como Jefferson entrou em contato demonstrando interesse na compra. Inicialmente, ele chegou a propor uma troca por um Volkswagen Gol, mas, posteriormente, as partes acertaram a venda do veículo por R$ 5.200.