Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (9), em Araçatuba, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento.

Maria do Carmo dos Santos Abrile

Idade: 68 anos

Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto para o sepultamento: 14h

Ivair Fadiga

Idade: 62 anos

Local do velório: Cardassi (Saudade)

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto para o sepultamento: 14h