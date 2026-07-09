09 de julho de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quinta-feira em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Confira o obituário desta quinta-feira
Confira o obituário desta quinta-feira

Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (9), em Araçatuba, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento.

Maria do Carmo dos Santos Abrile
Idade: 68 anos
Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 14h

Ivair Fadiga
Idade: 62 anos
Local do velório: Cardassi (Saudade)
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 14h

Américo Pinto Ribeiro
Idade: 96 anos
Local do velório: Laluce
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 16h

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