Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (9), em Araçatuba, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento.
Maria do Carmo dos Santos Abrile
Idade: 68 anos
Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 14h
Ivair Fadiga
Idade: 62 anos
Local do velório: Cardassi (Saudade)
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 14h
Américo Pinto Ribeiro
Idade: 96 anos
Local do velório: Laluce
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 16h
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