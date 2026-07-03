Recém-empossado como secretário municipal de Administração de Araçatuba, o coronel da reserva da Polícia Militar Osny Henrique Caldeira concedeu à Folha da Região sua primeira entrevista no cargo.
Ele afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo antecessor, destacou medidas voltadas à melhoria das condições de trabalho dos servidores e disse que buscará aumentar a eficiência da gestão pública.
Confira os principais trechos da entrevista:
Folha da Região – Como o senhor recebeu o convite para assumir a Secretaria de Administração e qual será sua principal missão?
Osny Henrique Caldeira – Recebi com surpresa o convite para assumir a pasta, foi algo totalmente inesperado. Sinto-me bastante honrado pela lembrança do meu nome e agradecido pela confiança em mim depositada pelo prefeito Lucas Zanatta.
Folha da Região – Quais serão as prioridades da Secretaria nos primeiros 100 dias?
Caldeira – A mudança do secretário não ocorreu devido a algum problema na pasta, mas tão somente por uma decisão pessoal do antigo secretário, que resolveu deixar o cargo. Portanto, não há o que ser corrigido. Iremos prosseguir com as medidas que já vinham sendo adotadas pelo coronel Nilton, como a criação de um refeitório e de um espaço de descompressão no Paço Municipal destinado aos servidores, a mudança do Departamento de Recursos Humanos para o prédio do Atende Fácil e a realocação do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho para um ambiente mais amplo e estruturado.
Folha da Região – A Secretaria de Administração responde por áreas como recursos humanos, patrimônio, compras, licitações e contratos. Qual setor demanda maior atenção neste momento?
Caldeira – Todos os departamentos da Secretaria cuidam de questões de grande importância, seja na prestação de serviços à comunidade, na disponibilização de meios para o correto funcionamento dos diversos órgãos públicos municipais ou na administração dos recursos humanos. Nossa atenção está voltada a todas as atividades da Secretaria para que continuem sendo realizadas de acordo com o que cabe a cada departamento.
Folha da Região – O prefeito Lucas Zanatta tem destacado a eficiência administrativa como uma das metas do governo. Como a Secretaria pretende contribuir para isso?
Caldeira – Iremos atuar em algumas frentes com esse objetivo específico, isto é, a melhoria da eficiência da gestão. Por exemplo, na otimização dos processos de compra, no aprimoramento da gestão da frota, na adoção de programas contínuos de capacitação técnica para os servidores e na implementação de novos serviços por meio da internet.
Folha da Região – Há algum projeto estruturante ou inovação que o senhor pretende deixar como legado?
Caldeira – Necessitarei de mais tempo para responder a essa questão, pois vou precisar conhecer a fundo a estrutura e as rotinas de cada departamento e seção que compõem a Secretaria, para só então analisar e, se for o caso, propor inovações que devam ser implementadas.
Folha da Região – Qual mensagem o senhor deixa aos servidores municipais e à população neste início de trabalho?
Caldeira – Já conhecia a maioria dos servidores que trabalham na Secretaria da Administração, devido à minha experiência anterior como secretário de Mobilidade Urbana. Sei da capacidade e do comprometimento de todos. Meu compromisso com os servidores e com a comunidade é auxiliar no aprimoramento das rotinas administrativas, a fim de que os serviços sejam desenvolvidos com excelência, como nossa população merece.
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