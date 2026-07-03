Caldeira – A mudança do secretário não ocorreu devido a algum problema na pasta, mas tão somente por uma decisão pessoal do antigo secretário, que resolveu deixar o cargo. Portanto, não há o que ser corrigido. Iremos prosseguir com as medidas que já vinham sendo adotadas pelo coronel Nilton, como a criação de um refeitório e de um espaço de descompressão no Paço Municipal destinado aos servidores, a mudança do Departamento de Recursos Humanos para o prédio do Atende Fácil e a realocação do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho para um ambiente mais amplo e estruturado.

Folha da Região – A Secretaria de Administração responde por áreas como recursos humanos, patrimônio, compras, licitações e contratos. Qual setor demanda maior atenção neste momento?

Caldeira – Todos os departamentos da Secretaria cuidam de questões de grande importância, seja na prestação de serviços à comunidade, na disponibilização de meios para o correto funcionamento dos diversos órgãos públicos municipais ou na administração dos recursos humanos. Nossa atenção está voltada a todas as atividades da Secretaria para que continuem sendo realizadas de acordo com o que cabe a cada departamento.