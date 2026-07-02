Uma ação de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Araçatuba, constatou fraude em todas as bombas de combustíveis de um posto localizado na avenida José Ferreira Batista, no bairro Dona Amélia, na manhã desta quinta-feira (2).
A reportagem da Folha da Região acompanhou parte da operação, que resultou na lavratura de auto de infração e na lacração de todos os equipamentos de abastecimento do estabelecimento após a constatação das irregularidades.
Segundo a Polícia Civil, durante os testes realizados pelos fiscais do Ipem-SP foi verificado que, a cada 20 litros registrados na bomba, aproximadamente 1,6 litro deixava de ser efetivamente entregue ao consumidor.
Na prática, o motorista pagava por 20 litros de combustível e o visor da bomba indicava que essa quantidade havia sido abastecida normalmente. No entanto, a medição técnica apontou que apenas cerca de 18,4 litros chegavam ao tanque do veículo, caracterizando um prejuízo de aproximadamente 8% sobre o volume adquirido.
De acordo com a fiscalização, a fraude foi constatada em todas as bombas do posto. Diante das irregularidades, os fiscais do Ipem-SP lavraram o auto de infração e determinaram a imediata lacração de todos os equipamentos de abastecimento.
Embora as bombas tenham sido interditadas para uso, o posto não foi interditado administrativamente. O estabelecimento permanece aberto, porém impossibilitado de realizar o abastecimento de veículos até que a situação seja regularizada, conforme os procedimentos previstos pelos órgãos competentes.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde serão adotadas as providências cabíveis para a continuidade das investigações.
Durante a fiscalização, um advogado representando o posto de combustíveis compareceu ao local. Procurado pela reportagem, ele informou que a defesa não irá se manifestar neste momento, sob a justificativa de que a apuração ainda está em sua fase inicial.
A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da fraude, identificar os responsáveis pelas irregularidades e verificar há quanto tempo o sistema estaria funcionando dessa forma, além de dimensionar o eventual prejuízo causado aos consumidores.
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