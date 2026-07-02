Uma ação de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Araçatuba, constatou fraude em todas as bombas de combustíveis de um posto localizado na avenida José Ferreira Batista, no bairro Dona Amélia, na manhã desta quinta-feira (2).

A reportagem da Folha da Região acompanhou parte da operação, que resultou na lavratura de auto de infração e na lacração de todos os equipamentos de abastecimento do estabelecimento após a constatação das irregularidades.

Segundo a Polícia Civil, durante os testes realizados pelos fiscais do Ipem-SP foi verificado que, a cada 20 litros registrados na bomba, aproximadamente 1,6 litro deixava de ser efetivamente entregue ao consumidor.