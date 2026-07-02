Servidores aposentados que continuam trabalhando na Prefeitura de Adamantina, a aproximadamente 90 km de Araçatuba, poderão receber até R$ 30 mil para deixar voluntariamente o cargo. A medida faz parte do Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI), criado pela administração municipal e já em vigor.
O programa é destinado aos funcionários aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da Reforma da Previdência, aprovada em 2019, que permanecem ocupando cargos efetivos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Segundo a prefeitura, o objetivo é renovar o quadro de servidores, modernizar a estrutura administrativa e contribuir para o equilíbrio financeiro do município, sem prejudicar a prestação dos serviços públicos.
Quem aderir ao programa receberá uma indenização equivalente a um salário por ano trabalhado, limitada a R$ 30 mil, podendo haver acréscimo proporcional de até 10% para períodos superiores a seis meses.
Além do incentivo financeiro, o servidor terá direito às verbas rescisórias previstas em lei, como saldo de salário, férias proporcionais com adicional constitucional e 13º salário proporcional. O valor pago como incentivo também será isento de Imposto de Renda.
A prefeitura reservou R$ 150 mil para custear o programa. Os pedidos serão analisados por ordem de protocolo até o esgotamento dos recursos.
As inscrições seguem abertas até 30 de setembro. A adesão deve ser protocolada no Departamento de Recursos Humanos e, após deferida e publicada no Diário Oficial, torna-se definitiva, sem possibilidade de desistência.
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