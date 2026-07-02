Servidores aposentados que continuam trabalhando na Prefeitura de Adamantina, a aproximadamente 90 km de Araçatuba, poderão receber até R$ 30 mil para deixar voluntariamente o cargo. A medida faz parte do Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI), criado pela administração municipal e já em vigor.

O programa é destinado aos funcionários aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da Reforma da Previdência, aprovada em 2019, que permanecem ocupando cargos efetivos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Segundo a prefeitura, o objetivo é renovar o quadro de servidores, modernizar a estrutura administrativa e contribuir para o equilíbrio financeiro do município, sem prejudicar a prestação dos serviços públicos.