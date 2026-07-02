O feriado estadual de 9 de Julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, vai alterar o funcionamento de alguns serviços em Araçatuba na próxima semana. Enquanto repartições públicas, comércio e bancos terão mudanças no atendimento, parte dos serviços retomará as atividades normalmente já na sexta-feira (10).

Conforme o calendário oficial divulgado pela Prefeitura de Araçatuba em decreto publicado em fevereiro deste ano, não haverá ponto facultativo na sexta-feira (10). Com isso, todas as repartições municipais funcionarão normalmente no dia seguinte ao feriado.

No comércio, o funcionamento seguirá o calendário divulgado pelo Sincomércio para 2026. Na quinta-feira (9), as lojas poderão abrir em horário especial, das 9h às 15h, respeitando as regras previstas em convenções e acordos coletivos de cada categoria. Já na sexta-feira (10), o atendimento será normal. No sábado (11), o comércio funcionará das 9h às 16h.