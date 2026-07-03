A SSOil Energy promoveu um Diálogo Diário de Segurança (DDS) com foco na conscientização sobre a doação de sangue, mobilizando seus colaboradores para refletirem sobre a importância desse ato voluntário. A ação integra as atividades desenvolvidas pela empresa durante o mês dedicado ao incentivo à doação e à valorização da vida.
Ao longo da atividade, foram apresentadas informações sobre a necessidade de manter os estoques dos hemocentros abastecidos, especialmente diante da demanda constante por transfusões em hospitais e unidades de saúde. Os colaboradores também receberam orientações sobre quem está apto a doar, os critérios para participação e os benefícios que a doação representa para toda a sociedade.
A programação buscou estimular o engajamento dos participantes por meio de uma conversa objetiva e informativa, destacando que uma única doação pode contribuir para o tratamento de diversos pacientes. Além disso, a empresa incentivou seus profissionais a compartilharem a mensagem com familiares e amigos, ampliando o alcance da campanha de conscientização.
A iniciativa reforça o compromisso da SSOil Energy com a promoção da saúde, da cidadania e da responsabilidade social. Ao incorporar temas de interesse coletivo aos seus programas internos de segurança e bem-estar, a empresa fortalece uma cultura organizacional baseada na prevenção, na solidariedade e no cuidado com a comunidade.
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