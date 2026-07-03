A chamada "supermaconha", considerada uma das drogas mais potentes em circulação no país, voltou a ser alvo de apreensão na região. Na noite de quinta-feira (2), policiais militares da Força Tática prenderam um homem em flagrante por tráfico interestadual de drogas após encontrarem mais de 17 quilos de skunk dentro da bagagem que ele transportava em um ônibus interestadual na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes.
A abordagem ocorreu durante fiscalização criminal no quilômetro 666 da rodovia, no sentido leste. Enquanto vistoriavam o compartimento de bagagens do coletivo, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha. Ao mesmo tempo, um dos passageiros demonstrou comportamento suspeito e tentou se afastar ao notar a presença das equipes, sendo imediatamente abordado.
Durante a revista pessoal, os policiais localizaram dois aparelhos celulares e R$ 78 em dinheiro. Questionado, o suspeito confessou que transportava entorpecentes em sua bagagem.
Na vistoria da mala indicada pelo passageiro, foram encontrados 17 pacotes de skunk, totalizando 17,356 quilos da droga.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.
O que é o skunk?
Conhecido popularmente como "supermaconha", o skunk é uma variação da cannabis produzida por meio de técnicas de cultivo que elevam significativamente a concentração de THC, substância responsável pelos efeitos psicoativos da droga. Em comparação à maconha comum, o skunk pode apresentar níveis de THC várias vezes maiores, potencializando seus efeitos e aumentando os riscos de dependência, alterações psicológicas e outros problemas à saúde. Devido ao seu alto valor no mercado ilegal, a droga tem aparecido com frequência crescente em apreensões realizadas pelas forças de segurança no interior paulista.
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