Os alunos da Escola Estadual José Maria dos Reis, em Coroados (SP), participaram, nesta quinta-feira, de uma atividade voltada à educação científica e ambiental. A palestra foi ministrada pelo coordenador do Sistema de Gestão Integrada (SGI) da SSOil Energy, Douglas Liberace, que apresentou os principais aspectos da cadeia do petróleo, sua relevância para o desenvolvimento econômico e os desafios da transição energética.

Ao longo do encontro, os estudantes conheceram como o petróleo está presente em diferentes atividades do dia a dia, desde a produção de combustíveis até a fabricação de diversos produtos utilizados pela sociedade. A apresentação também abordou questões relacionadas à exploração responsável dos recursos naturais, à preservação ambiental e às alternativas que vêm sendo desenvolvidas para diversificar a matriz energética.

Com uma abordagem dinâmica e interativa, Douglas Liberace incentivou a participação dos alunos por meio de exemplos práticos e momentos de diálogo. A troca de experiências permitiu ampliar a compreensão sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais da indústria do petróleo, despertando o interesse dos jovens por temas ligados à energia, inovação e sustentabilidade.

Encerrando a programação, a SSOil Energy realizou a entrega de kits personalizados aos estudantes envolvidos no projeto desenvolvido pela escola e distribuiu brindes aos demais participantes da atividade. A iniciativa fortalece a aproximação entre empresa e comunidade escolar, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para discutir os desafios energéticos do futuro.