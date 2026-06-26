A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (26), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão temporária relacionados a um roubo ocorrido em uma residência em Clementina. A ação foi realizada nas cidades de Araçatuba e Bilac e resultou na prisão de um investigado de 29 anos. Um segundo alvo não foi localizado.
O crime aconteceu na noite de 18 de abril deste ano. Segundo as investigações, quatro homens armados invadiram uma residência em Clementina, renderam as vítimas e roubaram diversos bens, entre eles joias, perfumes, notebook, câmeras de monitoramento, relógios e um revólver calibre .38 pertencente ao morador.
Após o registro da ocorrência, o Setor de Investigações da Polícia Civil realizou diligências que permitiram identificar dois suspeitos de participação no assalto. Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela expedição de três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, que foram deferidos pela Justiça.
Na operação desta sexta-feira, um dos investigados, de 29 anos, foi localizado e preso em um apartamento no bairro Núcleo Nossa Senhora Aparecida, em Araçatuba. Conforme o boletim de ocorrência, devido à periculosidade atribuída ao suspeito e ao fundado receio de fuga, os policiais precisaram arrombar a porta do imóvel e utilizar algemas para efetuar a prisão.
Durante as buscas foram apreendidos dois telefones celulares, um relógio de pulso, uma corrente, uma pulseira, um moletom e um par de tênis, materiais que serão analisados e podem contribuir para o andamento das investigações.
O segundo investigado alvo da operação não foi localizado durante o cumprimento dos mandados e continua sendo procurado.
A Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer completamente o roubo e identificar a participação dos demais envolvidos no crime.
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