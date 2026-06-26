A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (26), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão temporária relacionados a um roubo ocorrido em uma residência em Clementina. A ação foi realizada nas cidades de Araçatuba e Bilac e resultou na prisão de um investigado de 29 anos. Um segundo alvo não foi localizado.

O crime aconteceu na noite de 18 de abril deste ano. Segundo as investigações, quatro homens armados invadiram uma residência em Clementina, renderam as vítimas e roubaram diversos bens, entre eles joias, perfumes, notebook, câmeras de monitoramento, relógios e um revólver calibre .38 pertencente ao morador.

Após o registro da ocorrência, o Setor de Investigações da Polícia Civil realizou diligências que permitiram identificar dois suspeitos de participação no assalto. Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela expedição de três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, que foram deferidos pela Justiça.