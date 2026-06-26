O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Município de Araçatuba e a organização social responsável pela gestão do Pronto-socorro Municipal ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais a uma criança que sofreu um corte de aproximadamente quatro centímetros durante a aplicação de uma injeção intramuscular na unidade de saúde. A sentença foi proferida pelo juiz Marcel Peres Rodrigues e publicada na última terça-feira (23).

De acordo com o processo, o caso ocorreu em 3 de dezembro de 2024, quando a menina, então com cinco anos, deu entrada no Pronto-Socorro Municipal acompanhada da mãe, apresentando dores abdominais, dificuldade para evacuar, vômitos e febre.

Após consulta médica e realização de exames, foram prescritas duas medicações intramusculares. A primeira foi aplicada sem intercorrências, mas, durante a segunda, a criança sofreu um corte profundo na nádega esquerda causado pela agulha.