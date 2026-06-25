A Prefeitura de Araçatuba anunciou um projeto de reforma e modernização do Terminal Rodoviário Urbano "Nelson Reis Alves", localizado na região central da cidade, entre as ruas Tupi e Olavo Bilac. A iniciativa prevê investimento total de R$ 1,08 milhão, com recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo e contrapartida do município.
Do montante previsto, R$ 600 mil serão repassados pelo Estado por meio do programa destinado aos Municípios de Interesse Turístico (MIT), enquanto os outros R$ 480 mil serão custeados pela administração municipal. A contratação da empresa responsável pela execução dos serviços será feita por processo licitatório na modalidade de menor preço.
Segundo a prefeitura, o cronograma ainda depende da conclusão da licitação, mas a expectativa é que os trabalhos sejam iniciados entre o fim de 2026 e os primeiros meses de 2027.
O projeto prevê uma série de melhorias estruturais voltadas à modernização do espaço. Entre as intervenções estão a substituição da cobertura, troca de telhas e calhas, recuperação de estruturas comprometidas e ampliação das áreas destinadas ao embarque, desembarque e espera dos passageiros.
Também está prevista a reorganização dos equipamentos urbanos instalados no terminal, com a implantação de novos bancos e lixeiras, além de adequações voltadas à acessibilidade. O plano inclui a construção de rampas de acesso e a instalação de piso tátil para facilitar a circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A decisão de investir na antiga estrutura ocorre poucos meses após a desativação do novo terminal urbano, construído próximo ao Pronto-Socorro Municipal. O prédio, concluído com investimento de aproximadamente R$ 4,8 milhões, deixou de ser utilizado para o transporte de passageiros devido a problemas estruturais apontados pela atual gestão.
Entre as irregularidades identificadas estavam infiltrações, falhas nas instalações elétricas, problemas de drenagem e pendências relacionadas à documentação necessária para o funcionamento do espaço, como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o Habite-se e o alvará de operação.
Em março de 2025, após reclamações de usuários e questionamentos sobre a segurança da estrutura, a prefeitura determinou o retorno das operações ao antigo terminal localizado na área central. Na ocasião, uma pesquisa divulgada pelo município apontou elevado índice de rejeição ao novo endereço por parte dos passageiros.
Nesta semana, o governo municipal também oficializou a destinação do prédio que abrigaria o novo terminal para a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros. A medida busca aproveitar a estrutura já construída e ampliar a capacidade de atendimento dos serviços de segurança pública em Araçatuba.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.