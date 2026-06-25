A Prefeitura de Araçatuba anunciou um projeto de reforma e modernização do Terminal Rodoviário Urbano "Nelson Reis Alves", localizado na região central da cidade, entre as ruas Tupi e Olavo Bilac. A iniciativa prevê investimento total de R$ 1,08 milhão, com recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo e contrapartida do município.

Do montante previsto, R$ 600 mil serão repassados pelo Estado por meio do programa destinado aos Municípios de Interesse Turístico (MIT), enquanto os outros R$ 480 mil serão custeados pela administração municipal. A contratação da empresa responsável pela execução dos serviços será feita por processo licitatório na modalidade de menor preço.

Segundo a prefeitura, o cronograma ainda depende da conclusão da licitação, mas a expectativa é que os trabalhos sejam iniciados entre o fim de 2026 e os primeiros meses de 2027.