A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou por unanimidade, com 15 votos favoráveis, o Projeto de Lei Complementar nº 8/2026, de autoria do Executivo, que promove mudanças na estrutura da Secretaria Municipal de Segurança e da Guarda Municipal.

A votação ocorreu durante a sessão desta segunda-feira (22) e chegou a ser suspensa temporariamente após questionamentos de vereadores sobre o projeto. Durante a interrupção, guardas municipais e o secretário municipal de Segurança, Júlio César dos Santos, utilizaram a tribuna para esclarecer dúvidas dos parlamentares. Após os esclarecimentos, o projeto voltou à pauta e foi aprovado por unanimidade.

A principal alteração promovida pela proposta é a criação formal da função de comandante-geral da Guarda Municipal, estabelecendo de forma mais clara a divisão entre as atribuições político-administrativas do secretário municipal de Segurança e as funções técnicas e operacionais da corporação.