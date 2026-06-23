A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou por unanimidade, com 15 votos favoráveis, o Projeto de Lei Complementar nº 8/2026, de autoria do Executivo, que promove mudanças na estrutura da Secretaria Municipal de Segurança e da Guarda Municipal.
A votação ocorreu durante a sessão desta segunda-feira (22) e chegou a ser suspensa temporariamente após questionamentos de vereadores sobre o projeto. Durante a interrupção, guardas municipais e o secretário municipal de Segurança, Júlio César dos Santos, utilizaram a tribuna para esclarecer dúvidas dos parlamentares. Após os esclarecimentos, o projeto voltou à pauta e foi aprovado por unanimidade.
A principal alteração promovida pela proposta é a criação formal da função de comandante-geral da Guarda Municipal, estabelecendo de forma mais clara a divisão entre as atribuições político-administrativas do secretário municipal de Segurança e as funções técnicas e operacionais da corporação.
Pelo texto aprovado, o comandante-geral será a autoridade máxima da Guarda Municipal no âmbito técnico e operacional, ficando subordinado diretamente ao secretário municipal de Segurança e, hierarquicamente, ao prefeito.
A lei também define quem poderá ocupar o cargo. Para ser indicado, o servidor deverá ser guarda municipal de carreira, aprovado em concurso público, possuir estabilidade no serviço público, contar com pelo menos 15 anos de efetivo exercício na corporação, apresentar conduta ilibada e idoneidade comprovada, além de possuir capacitação técnica compatível com a função.
Outro requisito é ocupar o cargo de Guarda Municipal de 1ª Classe ou superior. Excepcionalmente, mediante decisão motivada, poderá ser nomeado um Guarda Municipal de 2ª Classe.
A escolha do comandante continuará sendo uma atribuição do Poder Executivo. O projeto estabelece que o nome será indicado pelo secretário municipal de Segurança e posteriormente nomeado pelo prefeito.
Entre as atribuições do comandante-geral estão o planejamento, coordenação e supervisão das atividades operacionais da Guarda Municipal, a representação institucional da corporação, a elaboração de relatórios e propostas técnicas, além da sugestão de aquisição de equipamentos, viaturas, armamentos e fardamentos.
O projeto também altera a forma de escolha dos diretores de departamento da Guarda Municipal. Os cargos continuarão sendo de livre nomeação do prefeito, mas obrigatoriamente deverão ser ocupados por integrantes efetivos da corporação.
Segundo o Executivo, as alterações buscam adequar a legislação municipal às diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e à Lei Federal nº 13.022/2014, conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais.
Com a aprovação em plenário, o projeto segue para sanção do prefeito e entrará em vigor após a publicação oficial.
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