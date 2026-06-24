Horas após a repercussão da notícia de que o médico pediatra Anderson Azevedo Dutra havia sido impedido de entrar na Santa Casa de Araçatuba, na manhã desta quarta-feira (24), a direção da instituição encaminhou à redação um posicionamento oficial esclarecendo os motivos do afastamento temporário do profissional. O motivo alegado é a abertura de uma sindicância administrativa.

Como publicado nesta manhã pela Folha da Região, mães de crianças internadas relataram preocupação após o médico ser barrado na portaria da unidade. Na ocasião, o profissional acionou a Polícia Militar e afirmou desconhecer os motivos da decisão, aguardando uma justificativa oficial da administração do hospital.

Em nota, a Santa Casa informou que instaurou uma Sindicância Administrativa para apurar fatos relacionados à condução da linha de cuidado pediátrico e neonatal do Hospital Sagrado Coração de Jesus. Segundo a instituição, o procedimento analisa critérios adotados para admissão, permanência, transferência e alta de pacientes em leitos de UTI e cuidados intermediários, além de possíveis inconformidades técnicas e assistenciais.