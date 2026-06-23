O prédio do novo Terminal Urbano de Araçatuba, inaugurado há quase dois anos na rua Rosa Cury, mas que nunca entrou em funcionamento, será destinado à instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros. O anúncio foi feito nesta terça-feira (23) pela Prefeitura durante evento realizado no próprio local, com autoridades do Executivo, Legislativo e comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

A estrutura foi construída com investimento de quase R$ 5 milhões, mas, segundo a administração municipal, problemas estruturais impediram a utilização do espaço para o transporte coletivo de passageiros. Por esse motivo, os serviços continuaram sendo realizados no terminal localizado na área central.

De acordo com o prefeito Lucas Zanatta, a destinação do espaço supre duas necessidades: uma nova unidade ampliada para os bombeiros e uma solução para o prédio inutilizado.