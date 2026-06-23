O prédio do novo Terminal Urbano de Araçatuba, inaugurado há quase dois anos na rua Rosa Cury, mas que nunca entrou em funcionamento, será destinado à instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros. O anúncio foi feito nesta terça-feira (23) pela Prefeitura durante evento realizado no próprio local, com autoridades do Executivo, Legislativo e comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
A estrutura foi construída com investimento de quase R$ 5 milhões, mas, segundo a administração municipal, problemas estruturais impediram a utilização do espaço para o transporte coletivo de passageiros. Por esse motivo, os serviços continuaram sendo realizados no terminal localizado na área central.
De acordo com o prefeito Lucas Zanatta, a destinação do espaço supre duas necessidades: uma nova unidade ampliada para os bombeiros e uma solução para o prédio inutilizado.
“Chegamos a um acordo para que o governo do estado receba uma permissão de uso de 20 anos e vai investir aqui no imóvel para poder adaptar ao uso do Corpo de Bombeiros”, destacou.
A transferência do espaço ao Estado de São Paulo foi formalizada por meio do Decreto Municipal nº 24.560. De acordo com o documento, a permissão de uso será gratuita, intransferível e concedida por 20 anos, com possibilidade de renovações sucessivas. O imóvel deverá ser utilizado exclusivamente para instalação e funcionamento do Corpo de Bombeiros.
Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de São Paulo, coronel Alexandre Coelho Boggi, a reforma e adequação do prédio serão realizadas pela Secretaria de Segurança Pública Estadual, com investimento superior a R$ 2 milhões.
“Será uma melhoria de nossas instalações. Faremos a adequação do espaço para que os nossos bombeiros e nossas viaturas possam ficar bem-posicionadas e prestar o melhor atendimento à população de Araçatuba. Creio que até o ano que vem daremos início”, afirmou.
Questionamentos
A formalização por meio de decreto gerou questionamentos de alguns vereadores. Durante a sessão de segunda-feira (22), parlamentares afirmaram que não haviam sido informados previamente sobre o anúncio. Entre as manifestações, a presidente da Câmara, Edna Flor, criticou a destinação do imóvel ao Estado sem discussão prévia com o Legislativo.
“Vai dar de presente para o governo do estado, sem falar com a Câmara? Ainda que for por decreto, por respeito a esta Casa, deveria passar. Quando é que o prefeito vai entender que isso é um poder legislativo?”, questionou.
Indagado pela reportagem sobre as críticas, o prefeito Lucas Zanatta afirmou que a medida foi adotada dentro da legalidade e ressaltou que a utilização do imóvel pelo Corpo de Bombeiros atende ao interesse público.
“Foi um processo rápido. Estive na última quinta-feira com o secretário e havia algumas confirmações a serem feitas, que ocorreram ontem. A partir do momento que tive a confirmação, nós entramos em contato com todos, não só com a imprensa, mas também os vereadores. Não é comum no poder público essa agilidade, o projeto é legal, é viável e é eficiente”, comentou.
Enquanto o prédio do terminal desativado passará a receber o Corpo de Bombeiros, o atual Terminal Urbano continuará funcionando normalmente e deverá passar por reformas.
Como contrapartida, o Governo do Estado deverá repassar R$ 600 mil para melhorias no terminal atualmente utilizado pelos passageiros. A Prefeitura informou que complementará os investimentos com mais R$ 400 mil em recursos próprios. As obras estão previstas para começar a partir do próximo ano, já dentro do orçamento de 2027.
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