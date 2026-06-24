Uma situação registrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (24) causou revolta entre familiares de crianças internadas na Santa Casa de Araçatuba. Mães que acompanham seus filhos na unidade entraram em contato com a equipe de reportagem para relatar que o médico pediatra Anderson Azevedo Dutra, responsável pelo atendimento na Pediatria, foi impedido de entrar no hospital.
De acordo com as informações obtidas pela reportagem, o profissional chegou normalmente para assumir seu plantão, mas foi barrado ainda na portaria da instituição. Vídeos gravados no local mostram o momento em que ele é informado de que não poderia acessar as dependências da Santa Casa.
Diante da situação, o médico acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência e buscar esclarecimentos sobre o impedimento.
O caso passou a ser acompanhado pelas autoridades, enquanto o profissional afirma que, até o momento, não recebeu qualquer justificativa oficial da direção da unidade para a decisão.
A notícia rapidamente se espalhou entre os familiares de pacientes internados.
Mães ouvidas pela reportagem disseram estar assustadas e preocupadas com a situação, principalmente pelos possíveis reflexos no atendimento às crianças que permanecem hospitalizadas.
A Folha entrou em contato com a direção da Santa Casa de Araçatuba para questionar quais foram os motivos que levaram ao impedimento do médico e se a decisão partiu da administração da unidade. Até o fechamento desta matéria, o hospital não havia encaminhado uma manifestação oficial.
Informações preliminares apuradas pela reportagem apontam que uma das hipóteses que pode estar relacionada ao episódio é o fato de o profissional ter realizado uma suposta denúncia envolvendo um integrante da diretoria do hospital. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada oficialmente, e não há, até o momento, manifestação da Santa Casa sobre eventual relação entre os fatos.
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