Uma situação registrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (24) causou revolta entre familiares de crianças internadas na Santa Casa de Araçatuba. Mães que acompanham seus filhos na unidade entraram em contato com a equipe de reportagem para relatar que o médico pediatra Anderson Azevedo Dutra, responsável pelo atendimento na Pediatria, foi impedido de entrar no hospital.

De acordo com as informações obtidas pela reportagem, o profissional chegou normalmente para assumir seu plantão, mas foi barrado ainda na portaria da instituição. Vídeos gravados no local mostram o momento em que ele é informado de que não poderia acessar as dependências da Santa Casa.

Diante da situação, o médico acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência e buscar esclarecimentos sobre o impedimento.