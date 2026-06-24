Uma paciente em tratamento psiquiátrico procurou a reportagem da Folha da Região para relatar o que considera uma grave falha na dispensação de medicamentos na UBS 09, no Jardim Santana, em Birigui. Segundo Rhafaela Lodi Siriani, ela recebeu um medicamento diferente daquele prescrito por seu médico e chegou a ingerir duas doses antes de identificar a troca.

O caso ocorreu na última quinta-feira (18). Conforme relato da paciente, ela solicitou que a filha retirasse seus medicamentos de uso contínuo na unidade de saúde, procedimento que já havia sido realizado anteriormente.

Segundo Rhafaela, a receita médica previa o uso de Cloridrato de Clomipramina. No entanto, o medicamento entregue teria sido Cloridrato de Clorpromazina.