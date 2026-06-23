A chegada de uma nova frente fria ao interior paulista deve alterar significativamente as condições climáticas em Araçatuba ao longo desta semana. Diante da previsão de chuva e da queda acentuada das temperaturas, a Defesa Civil do município orienta os moradores a adotarem medidas preventivas para reduzir riscos e garantir a segurança de todos.
Segundo os dados meteorológicos acompanhados pelo órgão, a terça-feira (23) deverá apresentar períodos de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva em diferentes momentos do dia. A chance de precipitação é elevada e o volume acumulado pode alcançar cerca de 6 milímetros.
Já na quarta-feira (24), o frio ganha intensidade. A previsão indica céu encoberto e chuva persistente, principalmente entre a manhã e a tarde. Os termômetros devem variar entre 11°C e 15°C, registrando uma queda considerável em comparação aos dias anteriores.
A expectativa é de que as condições climáticas comecem a melhorar a partir de quinta-feira, quando o tempo volta a ficar mais estável, sem previsão de novas chuvas na região.
Cuidados recomendados
O coordenador da Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo, destaca que a prevenção é fundamental durante períodos de mudança brusca do tempo.
Ele alerta para a necessidade de atenção especial às pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e indivíduos com problemas respiratórios, que tendem a sofrer mais com a combinação de frio e umidade.
Em situações de emergência ou para comunicar ocorrências relacionadas ao mau tempo, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, disponível durante 24 horas.
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