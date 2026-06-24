A Região Administrativa de Araçatuba movimentou R$ 150 milhões em investimentos anunciados para empreendimentos imobiliários comerciais e de uso misto entre 2023 e 2025, segundo levantamento divulgado pela Fundação Seade nesta terça-feira (23). O desempenho coloca a região entre os destaques do interior paulista em um período marcado pela expansão do setor e pela retomada de projetos voltados à atividade econômica.

Os dados integram a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), compilados pela Folha da Região, que contabilizou R$ 9,5 bilhões em investimentos imobiliários no Estado nos últimos três anos. O montante representa crescimento de 131% na comparação com o período de 2017 a 2019, refletindo a recuperação da economia, a retomada das atividades presenciais e a expansão da demanda por estruturas comerciais e logísticas.

Embora a maior parte dos recursos permaneça concentrada na Região Metropolitana de São Paulo, responsável por R$ 7,9 bilhões dos investimentos anunciados, algumas regiões do interior também registraram movimentação relevante. Araçatuba alcançou R$ 150 milhões, enquanto polos como Sorocaba, Campinas e Ribeirão Preto registraram volumes superiores a R$ 400 milhões cada.