Natural de Araçatuba e com mais de 28 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado de São Paulo, o tenente-coronel Renê Rodrigues Antonio assumiu o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I).
Em entrevista, o oficial falou sobre a nova missão, os desafios enfrentados ao longo da carreira e as prioridades para a segurança pública em Araçatuba e nos demais municípios da área de atuação da unidade.
Entrevista
Pergunta: O senhor é natural de Araçatuba e agora assume o comando do batalhão da sua cidade. O que esse momento representa na sua trajetória?
Renê Rodrigues Antonio: Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de falar com a Folha da Região, um veículo tradicional e muito importante para a informação da nossa região. Assumir o batalhão é a realização de um sonho profissional. Nasci e fui criado em Araçatuba, saí daqui para me formar na Academia do Barro Branco e sempre trabalhei nesta unidade. Ao longo da carreira, a gente almeja chegar ao comando de um batalhão, especialmente na cidade onde nasceu e construiu sua história. Tem um significado muito grande para mim poder prestar um bom serviço à comunidade da qual faço parte.
Pergunta: O senhor já atuou em diversas funções dentro do próprio 2º BPM/I. Como essas experiências podem contribuir para sua gestão?
Renê Rodrigues Antonio: Trabalhei em praticamente todas as áreas da Polícia Militar. Passei pelo setor operacional, inteligência, Força Tática e também por funções administrativas. Toda essa experiência contribui para o amadurecimento profissional e ajuda no planejamento das ações de combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e na gestão do efetivo.
Pergunta: Olhando para sua trajetória, qual foi o maior desafio profissional da carreira até aqui?
Renê Rodrigues Antonio: Tivemos vários desafios importantes. Enfrentamos os ataques criminosos registrados na região, grandes rebeliões e ocorrências extremamente complexas. Foram situações que exigiram muito da Polícia Militar, mas que também serviram para fortalecer a instituição e aperfeiçoar nossos procedimentos.
Pergunta: Essas ocorrências contribuíram para fortalecer a Polícia Militar?
Renê Rodrigues Antonio: Com certeza. Houve revisão de planejamento, mudanças de procedimentos, investimentos em equipamentos e treinamentos. Também tivemos a criação do BAEP, que é uma unidade especializada. Tudo isso fortaleceu a Polícia Militar e ampliou nossa capacidade de resposta.
Pergunta: Quais serão as principais prioridades do seu comando em Araçatuba e nos demais municípios da região?
Renê Rodrigues Antonio: Vamos dar continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado, porque os resultados são muito positivos. Os índices de roubos e homicídios estão entre os menores da série histórica dos últimos anos. Nosso foco continuará sendo o combate ao crime organizado, principalmente ao tráfico de drogas, que está diretamente relacionado a diversos outros crimes, como roubos, furtos e homicídios.
Pergunta: Existe algum indicador que o senhor pretende melhorar nos próximos meses?
Renê Rodrigues Antonio: Queremos continuar reduzindo os índices de crimes patrimoniais e de homicídios. Embora os números já estejam baixos, nossa meta é avançar ainda mais e manter essa tendência de queda.
Pergunta: A tecnologia tem sido uma grande aliada das forças de segurança. Como ela vem ajudando a Polícia Militar na região?
Renê Rodrigues Antonio: Hoje contamos com diversas ferramentas tecnológicas. Utilizamos drones, sistemas de inteligência, monitoramento em tempo real e análise das manchas criminais. Isso permite direcionar o policiamento para os locais mais sensíveis, considerando horários, incidência e modos de atuação dos criminosos.
Pergunta: E qual a importância do videomonitoramento nesse contexto?
Renê Rodrigues Antonio: Existe um investimento importante por parte das prefeituras e do Governo do Estado em sistemas de monitoramento. Essas imagens ajudam na identificação de suspeitos, no acompanhamento de ocorrências e até mesmo na prevenção de crimes. Em muitos casos conseguimos antecipar ações e agir de forma mais estratégica.
Pergunta: As câmeras corporais nos policiais já fazem parte da realidade da região?
Renê Rodrigues Antonio: Sim. Atualmente elas estão sendo utilizadas pelas equipes do BAEP. A previsão é que, futuramente, sejam ampliadas para a Força Tática e, posteriormente, para o policiamento convencional, conforme a aquisição dos equipamentos pelo Governo do Estado.
Pergunta: O senhor considera as câmeras corporais importantes?
Renê Rodrigues Antonio: Sem dúvida. Elas ajudam muito o trabalho policial, trazem mais transparência e também protegem o policial que atua corretamente, registrando toda a ocorrência.
Pergunta: O combate à violência contra a mulher também tem recebido atenção especial do Governo do Estado. Quais ferramentas estão disponíveis atualmente para as vítimas?
Renê Rodrigues Antonio: Hoje contamos com importantes ferramentas, como a Cabine Lilás, instalada junto ao Copom, que oferece acolhimento e orientação às vítimas. Também temos a Patrulha Maria da Penha e sistemas integrados que permitem o acompanhamento das medidas protetivas.
Pergunta: Como funciona esse acompanhamento?
Renê Rodrigues Antonio: As medidas protetivas são integradas ao sistema utilizado pelas equipes policiais. Isso permite que o policial faça visitas e acompanhamentos. Em situações de emergência, a vítima consegue acionar os mecanismos de proteção e a informação chega rapidamente às equipes, possibilitando uma resposta mais ágil.
Pergunta: A denúncia da população continua sendo fundamental para o trabalho policial?
Renê Rodrigues Antonio: Eu considero isso de suma importância. Os recursos da polícia são limitados e a participação da comunidade potencializa muito o nosso trabalho. Por meio das denúncias conseguimos atuar de forma mais assertiva, identificar criminosos e desenvolver ações mais eficazes. Quem ganha com isso é toda a sociedade.
Pergunta: Para encerrar, qual a sua principal mensagem aos criminosos que atuam em Araçatuba e região?
Renê Rodrigues Antonio: A mensagem é clara: o combate à criminalidade será ainda mais intenso. Vamos continuar trabalhando de forma firme e estratégica. Araçatuba não é lugar para criminosos.
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