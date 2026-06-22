Natural de Araçatuba e com mais de 28 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado de São Paulo, o tenente-coronel Renê Rodrigues Antonio assumiu o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I).

Em entrevista, o oficial falou sobre a nova missão, os desafios enfrentados ao longo da carreira e as prioridades para a segurança pública em Araçatuba e nos demais municípios da área de atuação da unidade.

Entrevista

Pergunta: O senhor é natural de Araçatuba e agora assume o comando do batalhão da sua cidade. O que esse momento representa na sua trajetória?