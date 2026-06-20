A paciente A.C.H.E. morreu na tarde deste sábado (20), três dias após enfrentar um parto prematuro de emergência que mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Santa Casa de Araçatuba.
Ela deu à luz os gêmeos Ravi e Rael na última quarta-feira (17), em um parto que começou em sua residência, no bairro Atlântico, e foi concluído dentro de uma ambulância durante o atendimento prestado pela equipe de resgate.
Após o nascimento dos bebês, a mãe foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Araçatuba. Durante a internação, precisou passar por uma cirurgia de emergência em decorrência de uma grave intercorrência clínica e permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob acompanhamento das equipes de obstetrícia e terapia intensiva.
Apesar de todos os procedimentos adotados e dos esforços das equipes médicas, o quadro clínico permaneceu grave e instável. O óbito foi confirmado às 16h35 deste sábado (20), na UTI 3 da Santa Casa.
Ainda na quarta-feira (17), poucas horas após o nascimento dos gêmeos, a equipe médica identificou que um dos recém-nascidos necessitava de atendimento em um serviço especializado não disponível naquele momento em Araçatuba. A Central de Regulação iniciou imediatamente a busca por uma vaga, que foi disponibilizada na manhã de sexta-feira (19).
Os irmãos Ravi e Rael, nomes informados pelo pai das crianças, Walter Nunes, à assessoria de comunicação da Santa Casa, foram transferidos para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde permanecem internados recebendo atendimento especializado.
Em nota oficial, a Santa Casa de Araçatuba lamentou profundamente a morte da paciente e manifestou solidariedade aos familiares. O hospital destacou que, desde a chegada da mulher à unidade, todos os profissionais envolvidos atuaram de forma ininterrupta e empregaram todos os recursos disponíveis na tentativa de preservar sua vida.
Os familiares foram comunicados do falecimento. O esposo da vítima, Walter Nunes, e a mãe dela, Adriana Elías, acompanham junto à funerária os procedimentos necessários para a liberação do corpo. Informações sobre velório e sepultamento deverão ser divulgadas posteriormente.
A história da família comoveu a população pela sequência de acontecimentos vividos em apenas três dias. O parto de emergência, a luta das equipes médicas para salvar a mãe, a transferência dos recém-nascidos para atendimento especializado e, por fim, a confirmação da morte da jovem transformaram o nascimento de Ravi e Rael em uma história marcada pela dor e pela esperança.
Enquanto a família se despede da mãe, os dois bebês seguem internados em São José do Rio Preto, onde continuam recebendo cuidados médicos especializados.
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