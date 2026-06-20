A paciente A.C.H.E. morreu na tarde deste sábado (20), três dias após enfrentar um parto prematuro de emergência que mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Santa Casa de Araçatuba.

Ela deu à luz os gêmeos Ravi e Rael na última quarta-feira (17), em um parto que começou em sua residência, no bairro Atlântico, e foi concluído dentro de uma ambulância durante o atendimento prestado pela equipe de resgate.

Após o nascimento dos bebês, a mãe foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Araçatuba. Durante a internação, precisou passar por uma cirurgia de emergência em decorrência de uma grave intercorrência clínica e permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob acompanhamento das equipes de obstetrícia e terapia intensiva.