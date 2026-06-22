A Prefeitura de Araçatuba registrou um boletim de ocorrência não criminal após uma publicação feita nas redes sociais pelo vereador Damião Brito (Rede), relacionada à morte de uma paciente de 84 anos que aguardava transferência para atendimento hospitalar de maior complexidade. Segundo o documento, o objetivo do registro foi preservar os direitos da administração municipal diante das informações divulgadas pelo parlamentar.
De acordo com o boletim, elaborado por um representante da Procuradoria Jurídica do Município, a postagem informava que a morte da paciente teria ocorrido no Pronto-socorro Municipal "Aida Vanzo Dolce". O vereador também mencionava que acompanhava o caso por atuar como vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde e membro da CPI da Saúde em andamento na Câmara Municipal.
No registro policial, a Prefeitura alegou que a informação era incorreta, uma vez que o óbito ocorreu após a transferência da paciente para a Santa Casa de Araçatuba. A administração municipal também anexou uma nota oficial informando que a idosa recebeu assistência ininterrupta durante todo o período em que aguardou vaga regulada para atendimento especializado e que estava hemodinamicamente estável no momento da transferência.
Procurado pela reportagem, o vereador Damião Brito afirmou que publicou a informação com base nos relatos recebidos do advogado que acompanhava a família da paciente na delegacia. Segundo ele, após ser procurado por um assessor da Prefeitura, corrigiu a publicação ainda no mesmo dia.
"Recebi uma ligação do assessor e, no mesmo momento, arrumei a publicação, deixando claro que a morte ocorreu após a demora na transferência para a Santa Casa. O problema apontado pela família é que a vaga só foi disponibilizada depois de três dias e meio de espera", afirmou.
O parlamentar disse ainda que vê o boletim de ocorrência como uma tentativa de intimidação.
"Já havia conversado com o assessor da Prefeitura e o mal-entendido estava resolvido. Depois soube pela imprensa que o município havia registrado o boletim. Sou presidente da Comissão Permanente da Saúde e membro da CPI da Saúde. Meu papel é fiscalizar", declarou.
Também procurada, a Prefeitura informou, por meio de nota, que o registro foi realizado exclusivamente para preservação de direitos da administração municipal.
"A Prefeitura de Araçatuba informa que o referido registro do boletim de ocorrência foi elaborado para preservação de direitos da Administração Municipal. Não foram informadas nenhuma medida administrativa ou judicial relacionada ao caso", informou.
Caso
O episódio está relacionado à morte de uma idosa de 84 anos que permaneceu cerca de três dias internada no Pronto-Socorro Municipal aguardando transferência para um hospital de maior complexidade. Segundo boletim registrado pela filha da paciente, a transferência para a Santa Casa ocorreu apenas em 29 de maio e a idosa morreu cerca de 20 minutos após dar entrada na unidade hospitalar.
A família questiona se uma transferência mais rápida poderia ter alterado o desfecho do caso.
Em resposta anterior à reportagem, a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) informou que a vaga foi disponibilizada no dia 29 de maio e ressaltou que a atualização das informações clínicas dos pacientes durante o processo regulatório é de responsabilidade da unidade de origem.
Já a Prefeitura sustenta que a paciente recebeu assistência contínua durante todo o período em que permaneceu no pronto-socorro e afirma que houve negativas de vagas em oito hospitais da região antes da efetivação da transferência para a Santa Casa.
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