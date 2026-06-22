A Prefeitura de Araçatuba registrou um boletim de ocorrência não criminal após uma publicação feita nas redes sociais pelo vereador Damião Brito (Rede), relacionada à morte de uma paciente de 84 anos que aguardava transferência para atendimento hospitalar de maior complexidade. Segundo o documento, o objetivo do registro foi preservar os direitos da administração municipal diante das informações divulgadas pelo parlamentar.

De acordo com o boletim, elaborado por um representante da Procuradoria Jurídica do Município, a postagem informava que a morte da paciente teria ocorrido no Pronto-socorro Municipal "Aida Vanzo Dolce". O vereador também mencionava que acompanhava o caso por atuar como vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde e membro da CPI da Saúde em andamento na Câmara Municipal.

No registro policial, a Prefeitura alegou que a informação era incorreta, uma vez que o óbito ocorreu após a transferência da paciente para a Santa Casa de Araçatuba. A administração municipal também anexou uma nota oficial informando que a idosa recebeu assistência ininterrupta durante todo o período em que aguardou vaga regulada para atendimento especializado e que estava hemodinamicamente estável no momento da transferência.