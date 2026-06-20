Um casal foi preso por tráfico de drogas na sexta-feira (19), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na Rua Fundador Paulino Gatto, no bairro São José.
Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados durante uma ação no local. Com eles, os policiais encontraram porções de cocaína, dinheiro, aparelhos celulares e anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes.
Ainda conforme apurado pela polícia, um dos envolvidos seria responsável pela venda das drogas. A mulher, por sua vez, atuava monitorando a presença de policiais nas imediações.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia. O casal permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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