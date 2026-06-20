20 de junho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SÃO JOSÉ

Casal é preso com drogas, dinheiro e anotações em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Segundo a Polícia Militar, homem vendia entorpecentes enquanto mulher monitorava a presença de policiais nas imediações
Segundo a Polícia Militar, homem vendia entorpecentes enquanto mulher monitorava a presença de policiais nas imediações

Um casal foi preso por tráfico de drogas na sexta-feira (19), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na Rua Fundador Paulino Gatto, no bairro São José.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados durante uma ação no local. Com eles, os policiais encontraram porções de cocaína, dinheiro, aparelhos celulares e anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Ainda conforme apurado pela polícia, um dos envolvidos seria responsável pela venda das drogas. A mulher, por sua vez, atuava monitorando a presença de policiais nas imediações.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia. O casal permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários