Um casal foi conduzido à delegacia após falsa comunicação de crime na sexta-feira (19), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na Rua Humberto Bergamaschi, no bairro Parque Industrial.

Segundo a Polícia Militar, o casal havia comunicado inicialmente o furto de um veículo. Durante o atendimento da ocorrência, os envolvidos foram localizados e levados à unidade policial.

No decorrer da apuração, foi constatado que o automóvel havia sido negociado anteriormente. Ainda conforme a polícia, a falsa comunicação teria sido feita por questões relacionadas a inventário.