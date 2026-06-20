20 de junho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FALSA COMUNICAÇÃO

Casal vai à delegacia após falsa denúncia ligada a inventário

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
PM SP
Ocorrência foi apresentada na delegacia para as providências cabíveis
Ocorrência foi apresentada na delegacia para as providências cabíveis

Um casal foi conduzido à delegacia após falsa comunicação de crime na sexta-feira (19), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na Rua Humberto Bergamaschi, no bairro Parque Industrial.

Segundo a Polícia Militar, o casal havia comunicado inicialmente o furto de um veículo. Durante o atendimento da ocorrência, os envolvidos foram localizados e levados à unidade policial.

No decorrer da apuração, foi constatado que o automóvel havia sido negociado anteriormente. Ainda conforme a polícia, a falsa comunicação teria sido feita por questões relacionadas a inventário.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários