A Polícia Militar realizou, na sexta-feira (19), a Operação “Baixo Ruído” em Birigui, com foco na fiscalização de motocicletas com escapamentos irregulares, manobras perigosas e outras infrações de trânsito.
A ação foi conduzida pelo 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior, por meio da 4ª Companhia da PM. Durante a operação, 241 veículos e condutores foram fiscalizados em diferentes pontos do município.
Segundo a Polícia Militar, sete motocicletas foram recolhidas ao pátio. Além disso, foram lavrados 61 autos de infração de trânsito.
Entre as irregularidades constatadas estão escapamento com descarga livre, falta do uso do cinto de segurança, condução sobre marca de canalização, CNH e licenciamento vencidos, pneus em mau estado de conservação, condução sem habilitação, uso de calçado inadequado, capacete com cinta jugular sem fixação correta, entrega de veículo a pessoa não habilitada e sistema de iluminação inoperante.
De acordo com a PM, a Operação “Baixo Ruído” integra as ações voltadas à segurança viária, à redução de ruídos excessivos provocados por escapamentos irregulares e à preservação da ordem pública. A medida também busca aumentar a sensação de segurança da população e reduzir riscos no trânsito.
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