A Polícia Militar realizou, na sexta-feira (19), a Operação “Baixo Ruído” em Birigui, com foco na fiscalização de motocicletas com escapamentos irregulares, manobras perigosas e outras infrações de trânsito.

A ação foi conduzida pelo 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior, por meio da 4ª Companhia da PM. Durante a operação, 241 veículos e condutores foram fiscalizados em diferentes pontos do município.

Segundo a Polícia Militar, sete motocicletas foram recolhidas ao pátio. Além disso, foram lavrados 61 autos de infração de trânsito.