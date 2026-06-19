A Prefeitura de Birigui promove neste sábado (20) uma grande mobilização na área da saúde com foco na ampliação do acesso a serviços preventivos e especializados. A iniciativa será realizada no Centro Médico de Especialidades e no Ambulatório de Saúde da Mulher, reunindo diversos atendimentos voltados ao público feminino e também a pessoas com deficiência.

Entre os principais serviços oferecidos, está a realização gratuita do exame preventivo Papanicolau para mulheres de 25 a 64 anos. O procedimento é considerado uma das principais ferramentas para a identificação precoce de alterações que podem evoluir para o câncer do colo do útero, aumentando significativamente as chances de tratamento e cura quando detectadas em estágio inicial.

A programação também contempla vacinação contra a gripe, atualização da carteira de imunização e agendamento de mamografias, fortalecendo as ações de prevenção e acompanhamento da saúde feminina. A expectativa é ampliar a cobertura dos serviços e facilitar o acesso da população aos cuidados básicos de saúde.