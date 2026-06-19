A Prefeitura de Birigui promove neste sábado (20) uma grande mobilização na área da saúde com foco na ampliação do acesso a serviços preventivos e especializados. A iniciativa será realizada no Centro Médico de Especialidades e no Ambulatório de Saúde da Mulher, reunindo diversos atendimentos voltados ao público feminino e também a pessoas com deficiência.
Entre os principais serviços oferecidos, está a realização gratuita do exame preventivo Papanicolau para mulheres de 25 a 64 anos. O procedimento é considerado uma das principais ferramentas para a identificação precoce de alterações que podem evoluir para o câncer do colo do útero, aumentando significativamente as chances de tratamento e cura quando detectadas em estágio inicial.
A programação também contempla vacinação contra a gripe, atualização da carteira de imunização e agendamento de mamografias, fortalecendo as ações de prevenção e acompanhamento da saúde feminina. A expectativa é ampliar a cobertura dos serviços e facilitar o acesso da população aos cuidados básicos de saúde.
As mulheres que irão realizar o exame preventivo devem seguir algumas recomendações para garantir a qualidade da coleta. A orientação é evitar relações sexuais, duchas vaginais e o uso de pomadas ou medicamentos vaginais nos dois dias que antecedem o procedimento, além de não estar no período menstrual. Para o atendimento, será necessário apresentar documento de identidade e Cartão SUS.
Outro destaque da ação será a colocação do implante contraceptivo Implanon em pacientes previamente cadastradas e avaliadas pela rede municipal de saúde. O método de longa duração integra as políticas públicas de planejamento reprodutivo e é disponibilizado conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
A iniciativa também beneficiará pessoas com deficiência por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Centro Especializado em Reabilitação (CER-IV) Ritinha Prates, de Araçatuba. Durante a ação será realizada a triagem de pacientes previamente agendados que necessitam de cadeiras de rodas mecânicas, motorizadas ou de banho, ampliando o acesso a equipamentos essenciais para mobilidade, autonomia e qualidade de vida.
Os atendimentos acontecerão das 7h30 às 13h, no Centro Médico de Especialidades e Ambulatório de Saúde da Mulher, localizado no Largo Gumercindo de Paiva Castro, na região central de Birigui.
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