Um médico de 29 anos e uma estudante de 22 procuraram a Polícia Civil após viverem momentos de tensão na noite de quarta-feira (17), em Araçatuba. O caso foi registrado como tentativa de roubo.
Segundo o boletim de ocorrência, as duas vítimas trafegavam de carro pela região da Avenida Jorge Malem Rezek com a Avenida Marcílio Dias quando perceberam que estavam sendo seguidas por um homem em uma motocicleta Honda Biz preta, sem carenagens ou adesivos que permitissem melhor identificação.
As vítimas relataram que inicialmente acreditaram se tratar de uma coincidência, mas o motociclista passou a repetir todas as conversões e mudanças de direção feitas pelo veículo. Diante da situação suspeita, o motorista acelerou na tentativa de se afastar, mas o condutor da moto continuou logo atrás.
Ainda conforme o registro policial, ao realizarem uma conversão próximo a um local onde havia diversos veículos antigos estacionados, o suspeito se aproximou pela lateral esquerda do carro e emparelhou com o automóvel.
Nesse momento, o médico afirmou ter visto claramente que o homem portava um revólver cromado, aparentemente calibre 38. A passageira também percebeu a arma e ficou assustada.
Após exibir o armamento, o motociclista deixou o local rapidamente. As vítimas acreditam que o suspeito pretendia praticar um roubo ou uma abordagem armada, mas nenhuma ação chegou a ser concretizada e nenhum bem foi levado.
A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, porém o suspeito não foi localizado.
Ele foi descrito como um homem vestindo roupas totalmente pretas, usando capacete preto e conduzindo uma Honda Biz preta, possivelmente do ano de 2015.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Araçatuba e será investigado pela Polícia Civil.
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