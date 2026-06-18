Um médico de 29 anos e uma estudante de 22 procuraram a Polícia Civil após viverem momentos de tensão na noite de quarta-feira (17), em Araçatuba. O caso foi registrado como tentativa de roubo.

Segundo o boletim de ocorrência, as duas vítimas trafegavam de carro pela região da Avenida Jorge Malem Rezek com a Avenida Marcílio Dias quando perceberam que estavam sendo seguidas por um homem em uma motocicleta Honda Biz preta, sem carenagens ou adesivos que permitissem melhor identificação.

As vítimas relataram que inicialmente acreditaram se tratar de uma coincidência, mas o motociclista passou a repetir todas as conversões e mudanças de direção feitas pelo veículo. Diante da situação suspeita, o motorista acelerou na tentativa de se afastar, mas o condutor da moto continuou logo atrás.