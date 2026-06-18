Os moradores da região de Araçatuba devem se preparar para um fim de semana de temperaturas mais baixas. Uma nova frente fria prevista para avançar pelo Centro-Sul do Brasil a partir desta quinta-feira (18) deve provocar mudanças significativas no tempo, com reflexos diretos no Noroeste Paulista.

De acordo com os dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), da Unesp de Bauru, a queda mais expressiva nos termômetros está prevista para o domingo (21), quando a mínima pode atingir 11°C em Araçatuba. A máxima não deve passar dos 23°C.

Antes da chegada do ar frio, a sexta-feira (19) ainda terá temperaturas mais elevadas, variando entre 12°C e 25°C. Já no sábado (20), o tempo começa a mudar, com aumento da nebulosidade e máxima prevista de 20°C.