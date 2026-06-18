Os moradores da região de Araçatuba devem se preparar para um fim de semana de temperaturas mais baixas. Uma nova frente fria prevista para avançar pelo Centro-Sul do Brasil a partir desta quinta-feira (18) deve provocar mudanças significativas no tempo, com reflexos diretos no Noroeste Paulista.
De acordo com os dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), da Unesp de Bauru, a queda mais expressiva nos termômetros está prevista para o domingo (21), quando a mínima pode atingir 11°C em Araçatuba. A máxima não deve passar dos 23°C.
Antes da chegada do ar frio, a sexta-feira (19) ainda terá temperaturas mais elevadas, variando entre 12°C e 25°C. Já no sábado (20), o tempo começa a mudar, com aumento da nebulosidade e máxima prevista de 20°C.
Após o domingo, o frio deve perder força gradativamente em Araçatuba, mas as manhãs continuarão amenas no início da próxima semana. Na segunda-feira (22), os termômetros devem marcar entre 15°C e 27°C. Já na quarta-feira (24), a mínima volta a ficar próxima dos 11°C, segundo a previsão.
A frente fria deve ingressar inicialmente pelo Rio Grande do Sul e avançar gradualmente pela Região Sul e por Mato Grosso do Sul na sexta-feira (19). A previsão indica que o sistema chegue ao Estado de São Paulo e ao Rio de Janeiro no sábado (20), provocando mudanças nas condições do tempo.
Na sequência, uma intensa massa de ar polar deve se estabelecer sobre parte do país, favorecendo uma queda mais acentuada das temperaturas. Embora os efeitos mais significativos sejam esperados para a Região Sul, o fenômeno também deverá influenciar áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, trazendo manhãs mais frias e sensação térmica mais baixa.
Meteorologistas recomendam atenção principalmente para idosos, crianças e pessoas mais sensíveis às variações bruscas de temperatura, já que a mudança ocorre após dias de clima mais seco e relativamente quente na região.
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