Uma operação de fiscalização de trânsito realizada na manhã desta quarta-feira (17) em Araçatuba resultou na aplicação de 37 autos de infração. A ação foi promovida pela Polícia Militar, em apoio ao Detran-SP, no cruzamento das ruas Rangel Pestana e do Fico.

Segundo a PM, a fiscalização foi intensificada devido ao aumento de ocorrências relacionadas ao desrespeito à faixa de pedestres, comportamento que coloca em risco a segurança de quem circula a pé pela região.

Durante a operação, os agentes flagraram diversas irregularidades, entre elas avanço do sinal vermelho, falta do uso do cinto de segurança, problemas no licenciamento dos veículos, placas sem condições adequadas de legibilidade e uso incorreto do capacete por motociclistas.