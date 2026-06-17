Uma operação de fiscalização de trânsito realizada na manhã desta quarta-feira (17) em Araçatuba resultou na aplicação de 37 autos de infração. A ação foi promovida pela Polícia Militar, em apoio ao Detran-SP, no cruzamento das ruas Rangel Pestana e do Fico.
Segundo a PM, a fiscalização foi intensificada devido ao aumento de ocorrências relacionadas ao desrespeito à faixa de pedestres, comportamento que coloca em risco a segurança de quem circula a pé pela região.
Durante a operação, os agentes flagraram diversas irregularidades, entre elas avanço do sinal vermelho, falta do uso do cinto de segurança, problemas no licenciamento dos veículos, placas sem condições adequadas de legibilidade e uso incorreto do capacete por motociclistas.
Ao final da ação, foram registradas 37 autuações. De acordo com os órgãos envolvidos, a iniciativa faz parte das estratégias de fiscalização voltadas à prevenção de sinistros de trânsito e à conscientização dos condutores sobre a importância do cumprimento das normas de circulação.
A Polícia Militar e o Detran-SP destacaram que operações semelhantes devem continuar sendo realizadas com o objetivo de promover um trânsito mais seguro e preservar vidas.
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