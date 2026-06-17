O primeiro dia da ação de vacinação contra a gripe em um supermercado do bairro Jussara, em Araçatuba, foi marcado por grande movimentação. Durante toda a manhã desta quarta-feira (17), dezenas de pessoas aproveitaram a passagem pelo local para atualizar a carteira de vacinação e garantir proteção contra o vírus influenza.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde levou a imunização para fora das unidades básicas de saúde e transformou o estacionamento do supermercado em ponto de vacinação, facilitando o acesso da população ao imunizante.

De acordo com a diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, a estratégia busca ampliar a cobertura vacinal no município e alcançar pessoas que, por falta de tempo ou outras dificuldades, não conseguem procurar uma unidade de saúde durante a semana.