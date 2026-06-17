O primeiro dia da ação de vacinação contra a gripe em um supermercado do bairro Jussara, em Araçatuba, foi marcado por grande movimentação. Durante toda a manhã desta quarta-feira (17), dezenas de pessoas aproveitaram a passagem pelo local para atualizar a carteira de vacinação e garantir proteção contra o vírus influenza.
A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde levou a imunização para fora das unidades básicas de saúde e transformou o estacionamento do supermercado em ponto de vacinação, facilitando o acesso da população ao imunizante.
De acordo com a diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, a estratégia busca ampliar a cobertura vacinal no município e alcançar pessoas que, por falta de tempo ou outras dificuldades, não conseguem procurar uma unidade de saúde durante a semana.
“Diante da baixa cobertura vacinal, a Secretaria Municipal de Saúde definiu algumas ações para atingir o maior número de pessoas”, destacou.
O movimento intenso chamou a atenção da equipe responsável pela ação. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a procura demonstra que levar a vacinação para locais de grande circulação pode ser um aliado importante no aumento da cobertura vacinal.
“Mesmo diante da ampliação da vacinação para toda a população, é importante ressaltar que a nossa busca ativa tem o foco nos grupos prioritários, que, infelizmente, não têm se protegido contra a Influenza”, alertou.
Desde o início da campanha, mais de 27 mil doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas em Araçatuba. Apesar do avanço, a cobertura dos grupos prioritários ainda está em pouco mais de 36%, percentual abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde.
Quem passou pelo supermercado nesta quarta-feira encontrou uma oportunidade prática de cuidar da saúde sem precisar alterar a rotina.
“Eu que trabalho viajando é bom se prevenir, já que a vacina é a maior solução”, disse um captador de atletas à reportagem.
Além dos consumidores, a ação também contemplou os colaboradores da unidade. Cerca de 500 funcionários estavam aptos a receber a vacina, reforçando a proteção dentro do ambiente de trabalho.
“Todas as vezes em que me vacinei nunca mais peguei gripe forte, somente um resfriado com sintomas leves”, relatou uma funcionária do supermercado na fila da vacinação.
A vacinação continua nesta quinta-feira (18), no mesmo local. A expectativa da Secretaria de Saúde é repetir a boa adesão registrada no primeiro dia e aumentar o número de pessoas imunizadas contra a gripe no município.
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