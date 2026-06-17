Um suposto esquema de falsificação de atestado médico passou a ser investigado pela Polícia Civil de Araçatuba após uma médica denunciar o uso indevido de seu nome, carimbo e assinatura em um documento que, segundo ela, nunca foi expedido.
A descoberta ocorreu depois que um enfermeiro, que trabalha tanto no Pronto-socorro Municipal quanto na Santa Casa de Araçatuba, alertou a profissional sobre um atestado considerado suspeito. O documento estaria vinculado a um adolescente de 17 anos e apresentava características que levantaram dúvidas sobre sua autenticidade.
Ao analisar o atestado, a médica identificou que jamais havia emitido aquele documento. Conforme declarou à polícia, na data em que o atestado teria sido confeccionado ela sequer estava em Araçatuba, pois encontrava-se em Ribeirão Preto, o que impossibilitaria qualquer consulta ou atendimento ao adolescente.
A profissional também informou que o jovem nunca esteve entre seus pacientes e que não existe registro de consulta realizada por ela no Pronto-socorro Municipal envolvendo o nome citado no documento. Diante da gravidade da situação, decidiu procurar a Polícia Civil para formalizar a denúncia e evitar que seu nome continue sendo utilizado de forma irregular.
O atestado apontado como falso foi anexado ao boletim de ocorrência e deverá passar por análise durante a investigação. A apuração busca esclarecer quem confeccionou o documento, como ele foi produzido e para qual finalidade teria sido utilizado.
O caso foi registrado como falsificação de documento público e agora segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que realizará as diligências necessárias para identificar os autores e apurar eventual responsabilização criminal.
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