Um suposto esquema de falsificação de atestado médico passou a ser investigado pela Polícia Civil de Araçatuba após uma médica denunciar o uso indevido de seu nome, carimbo e assinatura em um documento que, segundo ela, nunca foi expedido.

A descoberta ocorreu depois que um enfermeiro, que trabalha tanto no Pronto-socorro Municipal quanto na Santa Casa de Araçatuba, alertou a profissional sobre um atestado considerado suspeito. O documento estaria vinculado a um adolescente de 17 anos e apresentava características que levantaram dúvidas sobre sua autenticidade.

Ao analisar o atestado, a médica identificou que jamais havia emitido aquele documento. Conforme declarou à polícia, na data em que o atestado teria sido confeccionado ela sequer estava em Araçatuba, pois encontrava-se em Ribeirão Preto, o que impossibilitaria qualquer consulta ou atendimento ao adolescente.