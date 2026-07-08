08 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PRESO EM FLAGRANTE

Homem furta fios e deixa quarteirões sem energia em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Os GCMs constataram que a subtração dos cabos deixou dois quarteirões completamente às escuras devido à interrupção do fornecimento de energia
Os GCMs constataram que a subtração dos cabos deixou dois quarteirões completamente às escuras devido à interrupção do fornecimento de energia

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (8), após ser surpreendido furtando fios da rede elétrica na Avenida Jorge Mellem Rezek, no bairro Primavera, em Araçatuba. A ação provocou a interrupção do fornecimento de energia em pelo menos dois quarteirões da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis municipais foram acionados após denúncia de que um homem estaria retirando a fiação de uma caixa de passagem da rede elétrica.

Durante patrulhamento, a equipe localizou um suspeito com as mesmas características caminhando pela Rua Santa Maria, a cerca de duas quadras do local do crime. Na abordagem, os agentes encontraram dois pedaços de fios elétricos já cortados, pesando aproximadamente 460 gramas, além de um alicate de corte e uma chave de boca.

Segundo o registro policial, o suspeito confessou informalmente aos guardas que havia retirado a fiação da caixa de passagem.

Ainda conforme o BO, os GCMs constataram que a subtração dos cabos deixou dois quarteirões às escuras devido à interrupção do fornecimento de energia.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório formal. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por furto de fios e cabos, previsto no artigo 155 do Código Penal.

Além da prisão em flagrante, o delegado representou pela conversão da medida em prisão preventiva, citando o risco de reiteração delitiva. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça para audiência de custódia.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários