Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (8), após ser surpreendido furtando fios da rede elétrica na Avenida Jorge Mellem Rezek, no bairro Primavera, em Araçatuba. A ação provocou a interrupção do fornecimento de energia em pelo menos dois quarteirões da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis municipais foram acionados após denúncia de que um homem estaria retirando a fiação de uma caixa de passagem da rede elétrica.

Durante patrulhamento, a equipe localizou um suspeito com as mesmas características caminhando pela Rua Santa Maria, a cerca de duas quadras do local do crime. Na abordagem, os agentes encontraram dois pedaços de fios elétricos já cortados, pesando aproximadamente 460 gramas, além de um alicate de corte e uma chave de boca.