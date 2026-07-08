Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (8), após ser surpreendido furtando fios da rede elétrica na Avenida Jorge Mellem Rezek, no bairro Primavera, em Araçatuba. A ação provocou a interrupção do fornecimento de energia em pelo menos dois quarteirões da região.
De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis municipais foram acionados após denúncia de que um homem estaria retirando a fiação de uma caixa de passagem da rede elétrica.
Durante patrulhamento, a equipe localizou um suspeito com as mesmas características caminhando pela Rua Santa Maria, a cerca de duas quadras do local do crime. Na abordagem, os agentes encontraram dois pedaços de fios elétricos já cortados, pesando aproximadamente 460 gramas, além de um alicate de corte e uma chave de boca.
Segundo o registro policial, o suspeito confessou informalmente aos guardas que havia retirado a fiação da caixa de passagem.
Ainda conforme o BO, os GCMs constataram que a subtração dos cabos deixou dois quarteirões às escuras devido à interrupção do fornecimento de energia.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório formal. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por furto de fios e cabos, previsto no artigo 155 do Código Penal.
Além da prisão em flagrante, o delegado representou pela conversão da medida em prisão preventiva, citando o risco de reiteração delitiva. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça para audiência de custódia.
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