Um atendimento marcado pela emoção mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Araçatuba na manhã desta quarta-feira (17). Por volta das 8h20, uma ambulância foi acionada para prestar socorro a uma gestante em trabalho de parto na rua José Feliciano, no bairro Atlântico.
Ao chegarem ao endereço, os socorristas se depararam com uma cena surpreendente: a mulher já havia dado à luz a duas crianças antes mesmo da chegada da equipe de emergência. Os recém-nascidos apresentavam sinais vitais estáveis e, segundo a avaliação inicial dos profissionais, estavam aparentemente bem.
Após os primeiros atendimentos no local, a mãe e os bebês receberam os cuidados necessários e foram encaminhados à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceram sob acompanhamento médico.
De acordo com informações extraoficiais, a gestação era de aproximadamente 28 semanas, o que caracteriza um parto prematuro e exige atenção especializada para garantir a recuperação e o desenvolvimento dos recém-nascidos.
Apesar da situação delicada, o atendimento terminou de forma positiva, emocionando familiares e profissionais envolvidos na ocorrência. O estado de saúde da mãe e dos bebês não havia sido oficialmente divulgado até a publicação desta reportagem.
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