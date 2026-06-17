Um atendimento marcado pela emoção mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Araçatuba na manhã desta quarta-feira (17). Por volta das 8h20, uma ambulância foi acionada para prestar socorro a uma gestante em trabalho de parto na rua José Feliciano, no bairro Atlântico.

Ao chegarem ao endereço, os socorristas se depararam com uma cena surpreendente: a mulher já havia dado à luz a duas crianças antes mesmo da chegada da equipe de emergência. Os recém-nascidos apresentavam sinais vitais estáveis e, segundo a avaliação inicial dos profissionais, estavam aparentemente bem.

Após os primeiros atendimentos no local, a mãe e os bebês receberam os cuidados necessários e foram encaminhados à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceram sob acompanhamento médico.