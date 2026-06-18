Um médico de 38 anos, morador de Araçatuba, procurou a Polícia Civil após ser vítima do golpe do falso advogado que causou prejuízo estimado em R$ 150 mil. O caso foi registrado na noite desta terça-feira (17) como estelionato praticado por meio eletrônico.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima possui uma ação judicial relacionada ao empreendimento imobiliário, iniciada em 2021 e acompanhada por um advogado de São José do Rio Preto.

Aproveitando-se dessa situação, criminosos entraram em contato se passando pelo profissional e informaram que o processo teria sido julgado procedente, com a liberação de aproximadamente R$ 17 mil em favor do médico.