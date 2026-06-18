18 de junho de 2026
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FALSO ADVOGADO

Médico perde R$ 150 mil após golpe envolvendo falso advogado

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Convencido da veracidade das informações, o médico realizou diversas transferências e pagamentos nos últimos dias. Somente depois percebeu que havia sido enganado
Convencido da veracidade das informações, o médico realizou diversas transferências e pagamentos nos últimos dias. Somente depois percebeu que havia sido enganado

Um médico de 38 anos, morador de Araçatuba, procurou a Polícia Civil após ser vítima do golpe do falso advogado que causou prejuízo estimado em R$ 150 mil. O caso foi registrado na noite desta terça-feira (17) como estelionato praticado por meio eletrônico.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima possui uma ação judicial relacionada ao empreendimento imobiliário, iniciada em 2021 e acompanhada por um advogado de São José do Rio Preto.

Aproveitando-se dessa situação, criminosos entraram em contato se passando pelo profissional e informaram que o processo teria sido julgado procedente, com a liberação de aproximadamente R$ 17 mil em favor do médico.

Os golpistas enviaram mensagens, documentos e supostos protocolos processuais, alegando que seria necessário pagar custas e taxas para liberar o valor. Em seguida, outro indivíduo entrou em contato afirmando ser representante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reforçando a fraude e orientando a realização de transferências via PIX e pagamentos de boletos.

Ainda conforme o registro policial, os criminosos informaram que os valores seriam depositados em uma conta vinculada a uma instituição bancária. Convencido da veracidade das informações, o médico realizou diversas transferências e pagamentos nos últimos dias. Somente depois percebeu que havia sido enganado.

O prejuízo informado à Polícia Civil é de aproximadamente R$ 150 mil. A vítima apresentou os números de telefone utilizados pelos estelionatários e deverá encaminhar comprovantes das transações para auxiliar nas investigações. O caso será apurado pela Polícia Civil.

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