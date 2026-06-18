A Prefeitura de Araçatuba divulgou nessa quarta-feira (17) a relação das famílias pré-selecionadas para os residenciais Lyon e Sète, empreendimentos vinculados ao programa Minha Casa, Minha Vida que, juntos, disponibilizam 256 unidades habitacionais. A convocação contempla os candidatos que avançaram após a primeira etapa de conferência de dados realizada pela Caixa Econômica Federal.

Os empreendimentos contam com 176 moradias no Residencial Lyon e outras 80 no Residencial Sète. Nesta fase do processo, os candidatos foram divididos em dois grupos: compatíveis e incompatíveis, de acordo com a análise preliminar das informações cadastradas.

As famílias classificadas como compatíveis tiveram seus dados básicos aprovados inicialmente pelo sistema da Caixa Econômica Federal. Agora, deverão apresentar a documentação original exigida para validação das informações e assinatura dos formulários obrigatórios. Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, comprovantes de renda, estado civil, Cadastro Único e, quando aplicável, laudos médicos e comprovantes de benefícios assistenciais.