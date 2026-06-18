A Prefeitura de Araçatuba divulgou nessa quarta-feira (17) a relação das famílias pré-selecionadas para os residenciais Lyon e Sète, empreendimentos vinculados ao programa Minha Casa, Minha Vida que, juntos, disponibilizam 256 unidades habitacionais. A convocação contempla os candidatos que avançaram após a primeira etapa de conferência de dados realizada pela Caixa Econômica Federal.
Os empreendimentos contam com 176 moradias no Residencial Lyon e outras 80 no Residencial Sète. Nesta fase do processo, os candidatos foram divididos em dois grupos: compatíveis e incompatíveis, de acordo com a análise preliminar das informações cadastradas.
As famílias classificadas como compatíveis tiveram seus dados básicos aprovados inicialmente pelo sistema da Caixa Econômica Federal. Agora, deverão apresentar a documentação original exigida para validação das informações e assinatura dos formulários obrigatórios. Entre os documentos solicitados estão RG, CPF, comprovantes de renda, estado civil, Cadastro Único e, quando aplicável, laudos médicos e comprovantes de benefícios assistenciais.
Já os candidatos enquadrados como incompatíveis apresentaram alguma pendência ou divergência identificada nos sistemas do Governo Federal, como irregularidades no CPF, inconsistências cadastrais ou débitos federais. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, essas famílias permanecem aptas a participar do processo, desde que regularizem a situação apontada dentro do prazo estabelecido.
Após serem formalmente notificadas, as pessoas com pendências terão 14 dias úteis para solucionar as inconsistências junto aos órgãos responsáveis e apresentar a documentação atualizada.
A administração municipal também esclareceu que os inscritos que não aparecem na lista de convocação permanecem com o cadastro habitacional ativo. Esses candidatos passam a integrar o cadastro de reserva e poderão ser chamados futuramente em casos de desistência ou desclassificação de beneficiários.
Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a publicação disponibiliza apenas os nomes dos candidatos pré-selecionados. Informações como renda familiar, pontuação, laudos médicos e demais dados sensíveis permanecem protegidas por sigilo.
A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação reforça que esta etapa corresponde apenas à pré-seleção documental. A confirmação definitiva dos beneficiários dependerá da análise final e validação dos documentos pela Caixa Econômica Federal.
O atendimento aos convocados será realizado exclusivamente no Atende Fácil, entre os dias 22 e 26 de junho de 2026, das 8h30 às 16h30. A lista completa dos pré-selecionados está disponível no portal oficial da Prefeitura de Araçatuba.
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