17 de junho de 2026
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ENERGIA

Summit em Birigui debate segurança energética e refino regional

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Guilherme Renan
Summit SSOil 2026 foi realizado no Auditório Speed Park, em Birigui
Summit SSOil 2026 foi realizado no Auditório Speed Park, em Birigui

Na manhã desta terça-feira (16), o Auditório Speed Park, em Birigui, recebeu o Summit SSOil 2026 – Segurança Energética e Refino Regional, encontro que reuniu especialistas, empresários, representantes do setor energético e autoridades públicas para discutir os desafios do abastecimento de combustíveis, a ampliação da capacidade de refino, a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico das regiões do interior.

Durante o encontro, especialistas defenderam que o fortalecimento das refinarias regionais é essencial para ampliar a segurança energética do país, reduzir gargalos logísticos, incentivar investimentos e criar novas oportunidades de emprego. A programação contou com nomes de destaque nacional, como o ex-presidente da Petrobras José Mauro Ferreira Coelho, o presidente da Refina Brasil, Evaristo Pinheiro, além de representantes do Governo do Estado de São Paulo e do Senai.

O CEO da SSOil Energy, Ricardo Moura Jr., destacou que o evento foi pensado para aproximar o setor produtivo das discussões sobre o futuro da matriz energética brasileira.

“O Summit nasce com o propósito de promover um debate sério sobre o futuro da segurança energética brasileira. Acreditamos que as refinarias regionais têm um papel fundamental para garantir abastecimento, estimular investimentos, gerar empregos e fortalecer a economia das cidades onde estão inseridas. Coroados é hoje um exemplo de como a indústria pode caminhar junto com o desenvolvimento regional”, afirmou.

Ao longo das palestras, também foram discutidos temas como inteligência artificial aplicada à indústria energética, expansão da capacidade nacional de refino, qualificação de mão de obra e estratégias para impulsionar o crescimento econômico das cidades que recebem investimentos no setor.

A refinaria da SSOil instalada em Coroados foi apresentada como um dos exemplos de investimento voltado ao fortalecimento da infraestrutura energética regional. Para o prefeito Roberto Carrilho Alves, o Chéco (PDT), o empreendimento representa um divisor de águas para o município.

“Receber um empreendimento desta importância em Coroados é motivo de orgulho para toda a população. A presença da SSOil representa geração de oportunidades, movimentação econômica e perspectivas de crescimento para o município. Ver especialistas de todo o país discutindo o futuro do setor energético e reconhecendo o potencial da nossa cidade mostra que estamos no caminho certo”, disse.

Após o encerramento das palestras, jornalistas convidados participaram de uma visita técnica à planta industrial da empresa, localizada em Coroados, onde conheceram a estrutura da refinaria, a logística operacional e os investimentos que vêm sendo realizados para ampliar sua capacidade produtiva.

Para o vereador Gilmar Augusto Ferreira, o Gil da Lu (PDT), a presença da refinaria fortalece a imagem do município e abre novas perspectivas para a população.

“A instalação da SSOil em Coroados demonstra a força do nosso município para atrair investimentos. Eventos como este reforçam a importância da qualificação profissional, da inovação e da criação de empregos. É uma oportunidade de mostrar que cidades do interior também podem ser protagonistas em setores estratégicos para o Brasil”, afirmou.

O Summit SSOil 2026 consolidou-se como espaço de discussão sobre os rumos do setor energético brasileiro, reunindo conhecimento técnico, iniciativa privada e poder público em torno de soluções para ampliar a segurança energética nacional e promover o desenvolvimento sustentável das regiões do interior.

Com investimentos em expansão da refinaria de Coroados e o fortalecimento do refino regional, a expectativa é que o município continue ganhando protagonismo no cenário energético brasileiro nos próximos anos.

Além do público presente, o evento também foi transmitido ao vivo pelos canais de comunicação do Birigui Notícias no YouTube.

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