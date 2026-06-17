Na manhã desta terça-feira (16), o Auditório Speed Park, em Birigui, recebeu o Summit SSOil 2026 – Segurança Energética e Refino Regional, encontro que reuniu especialistas, empresários, representantes do setor energético e autoridades públicas para discutir os desafios do abastecimento de combustíveis, a ampliação da capacidade de refino, a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico das regiões do interior.

Durante o encontro, especialistas defenderam que o fortalecimento das refinarias regionais é essencial para ampliar a segurança energética do país, reduzir gargalos logísticos, incentivar investimentos e criar novas oportunidades de emprego. A programação contou com nomes de destaque nacional, como o ex-presidente da Petrobras José Mauro Ferreira Coelho, o presidente da Refina Brasil, Evaristo Pinheiro, além de representantes do Governo do Estado de São Paulo e do Senai.

O CEO da SSOil Energy, Ricardo Moura Jr., destacou que o evento foi pensado para aproximar o setor produtivo das discussões sobre o futuro da matriz energética brasileira.