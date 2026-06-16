A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) do Deinter-10 deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Proteus, que tem como objetivo combater uma organização criminosa especializada em estelionatos eletrônicos contra idosos. A ação resultou no cumprimento de dez mandados de busca e apreensão e na prisão temporária de três suspeitos, entre eles o apontado líder do grupo.

As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Araçatuba e cumpridas nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, em Goiás, além de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ao todo, sete pessoas são investigadas pelos crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em março de 2025 após um morador de Araçatuba ser vítima de um golpe. O idoso acreditou estar ajudando o próprio filho e realizou depósitos e pagamentos de boletos que somaram aproximadamente R$ 29 mil. O dinheiro, porém, foi destinado aos integrantes da organização criminosa.