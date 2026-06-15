A festa junina da APAE de Birigui ganhou um reforço especial nesta segunda-feira com a doação de doces típicos que contribuíram para tornar a celebração ainda mais alegre para os assistidos da instituição. A iniciativa ajudou a compor o ambiente festivo e proporcionou momentos de integração entre alunos, familiares e colaboradores.

A ação foi realizada pela SSOil Energy, que destinou à entidade 8 pacotes de pipoca doce, 4 caixas de paçoca rolha, 8 potes de paçoca caseira e 8 caixas de doce de abóbora. Os produtos foram entregues para apoiar a tradicional comemoração junina promovida pela APAE, uma das datas mais aguardadas pelos participantes.

A iniciativa integra a política de responsabilidade social da empresa, que busca fortalecer sua relação com a comunidade por meio do apoio a projetos e instituições que desenvolvem trabalho de relevante impacto social. A parceria com organizações locais contribui para ampliar ações voltadas à inclusão, ao acolhimento e ao desenvolvimento humano.

Para a SSOil Energy, contribuir com momentos de confraternização e alegria representa uma forma de participar ativamente da vida da comunidade. A empresa destaca que ações como essa reforçam valores de solidariedade e cooperação, além de incentivar a construção de uma sociedade mais inclusiva e comprometida com o bem-estar coletivo.