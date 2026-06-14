Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (12), no bairro Recanto Verde, em Birigui. Um homem de 42 anos foi detido após, supostamente, invadir a casa da própria mãe, uma idosa de 65 anos, desrespeitando uma medida protetiva expedida pela Justiça.
Segundo informações registradas pela polícia, a vítima afirmou que vem sendo alvo constante de ameaças de morte por parte do filho e que, mesmo ciente da decisão judicial que o impede de se aproximar dela, ele teria pulado o muro do imóvel para entrar na residência.
A mulher também contou aos policiais que esta não foi a primeira vez que sofreu intimidações. De acordo com o relato, já havia procurado as autoridades anteriormente e registrado boletins de ocorrência pelos mesmos episódios, evidenciando um histórico de violência familiar.
Ao ser abordado pela equipe policial, o suspeito preferiu não prestar esclarecimentos sobre os fatos. A intervenção da Polícia Militar evitou que a situação evoluísse para um desfecho ainda mais grave, garantindo a segurança da vítima e o cumprimento da medida protetiva em vigor.
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