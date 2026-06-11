A Defesa Civil de Araçatuba já se prepara para enfrentar um inverno que promete ser mais quente e seco do que o registrado nos últimos anos. O alerta foi feito pelo coordenador municipal da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, durante a Caravana da Defesa Civil Estadual, realizada nesta semana no município.

Segundo Cardozo, as previsões meteorológicas indicam um período de estiagem mais rigoroso, cenário que aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação e exige atenção redobrada dos órgãos de emergência.

“Estamos nos preparando porque a tendência é de um inverno mais quente e mais seco com a influência do El Niño. Isso aumenta significativamente o risco de queimadas e exige planejamento antecipado para que possamos agir de forma rápida e eficiente”, afirmou o coordenador.