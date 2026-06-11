A Defesa Civil de Araçatuba já se prepara para enfrentar um inverno que promete ser mais quente e seco do que o registrado nos últimos anos. O alerta foi feito pelo coordenador municipal da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, durante a Caravana da Defesa Civil Estadual, realizada nesta semana no município.
Segundo Cardozo, as previsões meteorológicas indicam um período de estiagem mais rigoroso, cenário que aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação e exige atenção redobrada dos órgãos de emergência.
“Estamos nos preparando porque a tendência é de um inverno mais quente e mais seco com a influência do El Niño. Isso aumenta significativamente o risco de queimadas e exige planejamento antecipado para que possamos agir de forma rápida e eficiente”, afirmou o coordenador.
A preocupação da Defesa Civil ocorre justamente no momento em que Araçatuba recebe capacitações voltadas à prevenção e ao combate de incêndios florestais. O treinamento reuniu representantes de dezenas de municípios da região e integra as ações da Operação SP Sem Fogo.
Apesar da previsão de estiagem para os próximos meses, o município ainda deve enfrentar mudanças no tempo ao longo desta semana. De acordo com Cardozo, a expectativa é de ocorrência de chuvas fortes até domingo.
A previsão aponta acumulados expressivos de precipitação, com o maior volume previsto para domingo, quando podem ser registrados cerca de 40 milímetros de chuva. A Defesa Civil acompanha as condições meteorológicas e orienta a população a ficar atenta aos alertas emitidos pelos órgãos oficiais.
Após a passagem dessa frente chuvosa, a tendência é de redução gradual das precipitações e início de um período mais seco, característico do inverno na região noroeste paulista.
A Defesa Civil reforça que a população deve evitar queimadas, mesmo em terrenos particulares, já que o tempo seco e as temperaturas elevadas favorecem a rápida propagação do fogo, aumentando os riscos ambientais e à saúde pública.
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