Uma pensionista de 57 anos procurou a Polícia Civil após ser vítima de um golpe que resultou em prejuízo de aproximadamente R$ 108 mil em Araçatuba. O caso foi registrado como estelionato nesta quarta-feira (10) e será investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação telefônica de um homem que se apresentou como funcionário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Durante a conversa, ele afirmou que seria necessária a realização da prova de vida para manutenção do benefício previdenciário.

Segundo o relato da mulher, o interlocutor demonstrou conhecer informações pessoais e questionou sobre as instituições financeiras onde ela possuía contas bancárias.