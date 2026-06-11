11 de junho de 2026
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Summit SSOil 2026 reúne lideranças do setor energético em Birigui


| Tempo de leitura: 2 min
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Especialistas, representantes do setor energético, lideranças empresariais e autoridades públicas participam no próximo dia 16 de junho do Summit SSOil 2026 – Segurança Energética e Refino Regional, evento promovido pela SSOil Energy para discutir os desafios do abastecimento de combustíveis, a ampliação da capacidade de refino, o desenvolvimento regional e a inovação tecnológica aplicada ao setor energético.

O encontro será realizado a partir das 8h, no Auditório Speed Park, em Birigui (SP), reunindo profissionais com ampla experiência em petróleo, gás natural, biocombustíveis, planejamento energético, desenvolvimento econômico e educação profissional.

O evento busca ampliar o debate sobre o papel das refinarias regionais na segurança energética brasileira, reunindo especialistas para discutir soluções relacionadas à infraestrutura, abastecimento, inovação tecnológica, qualificação profissional e desenvolvimento econômico.

A iniciativa parte da compreensão de que a segurança energética brasileira não depende apenas das grandes refinarias instaladas no país. Ela também depende de refinarias regionais capazes de abastecer mercados locais, fortalecer a logística de distribuição, gerar empregos qualificados e impulsionar o desenvolvimento econômico das regiões onde estão inseridas.

A programação contará com a participação de especialistas reconhecidos nacionalmente, entre eles:

  • José Mauro Ferreira Coelho 
    Ex-Presidente da Petrobras, ex-Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e especialista em planejamento energético. 
  • Evaristo Pinheiro 
    Presidente da Refina Brasil, associação que representa mais de 20% da capacidade privada de refino do país. 
  • Ricardo Moura Jr. 
    CEO da SSOil Energy, com atuação voltada ao fortalecimento do refino regional e da segurança energética brasileira. 
  • Gabriel de Figueiredo da Costa 
    Especialista em Planejamento Energético, com experiência em infraestrutura energética, mercado de gás natural e logística. 
  • Patrícia Bansi 
    Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. 
  • Tarso Tristão da Silva 
    Diretor das Unidades do SENAI de Birigui e Araçatuba. 

Durante o encontro serão debatidos temas relacionados à expansão da capacidade nacional de refino, segurança de abastecimento, desenvolvimento regional, inovação tecnológica, inteligência artificial aplicada à indústria energética e formação de mão de obra para o setor.

Ao final da programação, os jornalistas convidados participarão de uma visita técnica à planta industrial da SSOil Energy, em Coroados (SP), onde poderão conhecer parte da operação da refinaria, sua estrutura logística e os investimentos realizados para ampliar a capacidade operacional da unidade.

Serviço

Summit SSOil 2026 – Segurança Energética e Refino Regional 
? Data: 16 de junho de 2026 
? Horário: 8h às 12h 
? Local: Auditório Speed Park 
Rodovia Marechal Rondon – Km 524 Birigui (SP) 
 
Participações confirmadas 
• José Mauro Ferreira Coelho – Ex-Presidente da Petrobras 
• Evaristo Pinheiro – Presidente da Refina Brasil 
• Ricardo Moura Jr. – CEO da SSOil Energy 
• Gabriel de Figueiredo da Costa – Especialista em Planejamento Energético 
• Patrícia Bansi – Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo 
• Tarso Tristão da Silva – Diretor das Unidades do SENAI de Birigui e Araçatuba

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