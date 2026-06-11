Especialistas, representantes do setor energético, lideranças empresariais e autoridades públicas participam no próximo dia 16 de junho do Summit SSOil 2026 – Segurança Energética e Refino Regional, evento promovido pela SSOil Energy para discutir os desafios do abastecimento de combustíveis, a ampliação da capacidade de refino, o desenvolvimento regional e a inovação tecnológica aplicada ao setor energético.

O encontro será realizado a partir das 8h, no Auditório Speed Park, em Birigui (SP), reunindo profissionais com ampla experiência em petróleo, gás natural, biocombustíveis, planejamento energético, desenvolvimento econômico e educação profissional.

O evento busca ampliar o debate sobre o papel das refinarias regionais na segurança energética brasileira, reunindo especialistas para discutir soluções relacionadas à infraestrutura, abastecimento, inovação tecnológica, qualificação profissional e desenvolvimento econômico.

A iniciativa parte da compreensão de que a segurança energética brasileira não depende apenas das grandes refinarias instaladas no país. Ela também depende de refinarias regionais capazes de abastecer mercados locais, fortalecer a logística de distribuição, gerar empregos qualificados e impulsionar o desenvolvimento econômico das regiões onde estão inseridas.

A programação contará com a participação de especialistas reconhecidos nacionalmente, entre eles:

José Mauro Ferreira Coelho

Ex-Presidente da Petrobras, ex-Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e especialista em planejamento energético.

Ex-Presidente da Petrobras, ex-Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e especialista em planejamento energético. Evaristo Pinheiro

Presidente da Refina Brasil, associação que representa mais de 20% da capacidade privada de refino do país.

Presidente da Refina Brasil, associação que representa mais de 20% da capacidade privada de refino do país. Ricardo Moura Jr.

CEO da SSOil Energy, com atuação voltada ao fortalecimento do refino regional e da segurança energética brasileira.

CEO da SSOil Energy, com atuação voltada ao fortalecimento do refino regional e da segurança energética brasileira. Gabriel de Figueiredo da Costa

Especialista em Planejamento Energético, com experiência em infraestrutura energética, mercado de gás natural e logística.

Especialista em Planejamento Energético, com experiência em infraestrutura energética, mercado de gás natural e logística. Patrícia Bansi

Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Tarso Tristão da Silva

Diretor das Unidades do SENAI de Birigui e Araçatuba.

Durante o encontro serão debatidos temas relacionados à expansão da capacidade nacional de refino, segurança de abastecimento, desenvolvimento regional, inovação tecnológica, inteligência artificial aplicada à indústria energética e formação de mão de obra para o setor.

Ao final da programação, os jornalistas convidados participarão de uma visita técnica à planta industrial da SSOil Energy, em Coroados (SP), onde poderão conhecer parte da operação da refinaria, sua estrutura logística e os investimentos realizados para ampliar a capacidade operacional da unidade.

Serviço

Summit SSOil 2026 – Segurança Energética e Refino Regional

? Data: 16 de junho de 2026

? Horário: 8h às 12h

? Local: Auditório Speed Park

Rodovia Marechal Rondon – Km 524 Birigui (SP)



Participações confirmadas

• José Mauro Ferreira Coelho – Ex-Presidente da Petrobras

• Evaristo Pinheiro – Presidente da Refina Brasil

• Ricardo Moura Jr. – CEO da SSOil Energy

• Gabriel de Figueiredo da Costa – Especialista em Planejamento Energético

• Patrícia Bansi – Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

• Tarso Tristão da Silva – Diretor das Unidades do SENAI de Birigui e Araçatuba