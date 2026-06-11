Uma aposta realizada em Avanhandava transformou um morador da cidade em milionário da noite para o dia. O bilhete, registrado na Lotérica Vitória, foi o único do país a acertar as sete dezenas sorteadas no concurso 2401 da Timemania, garantindo um prêmio de R$ 34.187.113,80.
O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (9), e os números contemplados foram 01, 08, 10, 38, 40, 50 e 63. Com o resultado, a aposta da cidade da região noroeste paulista ficou sozinha na faixa principal da premiação.
Além do prêmio máximo, outras apostas também foram contempladas. Nove bilhetes acertaram seis números e receberão mais de R$ 37 mil cada. Já os apostadores que fizeram cinco acertos terão direito a pouco mais de R$ 1,4 mil por aposta.
Na faixa de quatro acertos, milhares de jogadores foram premiados com valores menores, enquanto dezenas de milhares de apostas registraram três números corretos e também garantiram premiação.
O Time do Coração sorteado no concurso foi o Sampaio Corrêa, do Maranhão. Na Timemania, os participantes escolhem dez números entre os 80 disponíveis e ainda indicam um clube de futebol. Há premiação para quem acerta de três a sete dezenas ou o Time do Coração sorteado.
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