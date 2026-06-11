Uma aposta realizada em Avanhandava transformou um morador da cidade em milionário da noite para o dia. O bilhete, registrado na Lotérica Vitória, foi o único do país a acertar as sete dezenas sorteadas no concurso 2401 da Timemania, garantindo um prêmio de R$ 34.187.113,80.

O sorteio foi realizado nesta segunda-feira (9), e os números contemplados foram 01, 08, 10, 38, 40, 50 e 63. Com o resultado, a aposta da cidade da região noroeste paulista ficou sozinha na faixa principal da premiação.

Além do prêmio máximo, outras apostas também foram contempladas. Nove bilhetes acertaram seis números e receberão mais de R$ 37 mil cada. Já os apostadores que fizeram cinco acertos terão direito a pouco mais de R$ 1,4 mil por aposta.