O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com uma ação civil pública na Justiça Federal para exigir melhorias imediatas na BR-153, no trecho entre os municípios de Icém e Ubarana, no noroeste paulista. A medida foi proposta contra a concessionária Triunfo Transbrasiliana, responsável pela administração da rodovia, e também contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

De acordo com o MPF, inspeções e levantamentos realizados ao longo de aproximadamente 136 quilômetros da via identificaram problemas que indicariam falhas na manutenção e no cumprimento das obrigações previstas no contrato de concessão. O órgão sustenta que a situação compromete as condições da rodovia e demanda intervenção urgente.

A ação destaca ainda que a concessionária acumula centenas de autuações aplicadas pela ANTT ao longo dos últimos anos. Segundo o Ministério Público, as penalidades somam mais de R$ 1 bilhão e estariam relacionadas a irregularidades e à qualidade dos serviços prestados aos usuários da estrada.